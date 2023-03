Thiago: "Nessun caso Arnautovic, sono scelte"

di Massimo Vitali

Motta non vede all’orizzonte un caso Arnautovic: "Nessun problema personale con Marko, sono solo scelte del momento: scelte professionali legate al merito". Il problema è che se scruta il suo orizzonte Arnautovic domani notte non vede una maglia da titolare con la Lazio. E qui (ri)comincia il dibattito. Con un Bologna che nonostante il passaggio a vuoto di Torino resta saldamente aggrappato al settimo posto non si rischia di sconfinare nel tafazzismo rimarcando la perdurante latitanza di Arnautovic dall’undici titolare, le cui ragioni fin qui Motta non ha mai chiarito fino in fondo? In realtà no.

Ieri posto di fronte a una domanda che alludeva a un presunto rapporto personale complicato tra allenatore e centravanti Thiago ha messo qualche puntino sulle i. "Ferma tutto – ha detto a chi gli poneva la domanda –. Qui non c’è un problema personale: né con Marko né con qualsiasi altro giocatore. Problemi di rapporti qua dentro non esistono e non esisteranno: qui c’è solo rispetto. E chi parla di problema personale non vuole il bene del Bologna, perché rischia di dare alibi (sottinteso: a chi non gioca, ndr)". Postilla: "Dal primo giorno sono stato molto chiaro: undici iniziano la partita perchè se lo meritano, altri cinque entrano e tutti gli altri continuano a lavorare per poter avere il loro momento". Chiarezza che fa seguito al record mondiale di elusione della domanda: perché a Torino 94 minuti in campo Barrow e zero Arnautovic? E qui Thiago si supera, svicolando tra Barrow e Zirkzee e non citando mai il nazionale austriaco. In fondo è un altro indizio sulle ragioni che probabilmente anche domani con la Lazio spingeranno il tecnico a far partire il capocannononiere rossoblù dalla panchina, con possibile promozione di Zirkzee a centravanti titolare e dirottamento di Barrow in fascia: "Marko è stato fermo per quaranta giorni, si sta allenando, lo stiamo aspettando e arriverà il suo momento".

Per il Bologna, invece, è arrivato il momento di chiudere la pagina negativa di Torino e scrivere tutta un’altra storia domani con la Lazio. "A Torino non siamo siamo stati in partita nei primi trenta-trentacinque minuti _ dice Thiago _ ma poi abbiamo aggiustato le cose. Perché ho fatto solo due cambi e non ho messo Marko? Un allenatore ha cinque cambi a disposizione ma può anche non farli tutti. Ho messo Zirkzee, che ci ha dato equilibrio. E comunque non è detto che con un attaccante in più sei sicuro di segnare". Ma se non lo metti e quell’attaccante si chiama Arnautovic sei sicuro di portarti un problema in casa. In questo, va detto, Motta non ha scelto la strada più comoda: e questo depone a favore del suo ‘purismo’. Bello anche il passaggio in cui ieri il tecnico ha esteso a tutta la squadra allargata di Casteldebole i meriti per il premio di migliore allenatore di febbraio che gli ha consegnato la Lega di serie A. "E’ un riconoscimento per il Bologna _ dice Thiago _e dunque per tutti quelli che ci lavorano". Compreso Arnautovic, va da sé.