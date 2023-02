Thiago piace a tutti: ma il Bologna lo blinderà

Bologna, 23 febbraio 2023 – Aspettando il ritorno di Marko Arnautovic, il top player del Bologna è Thiago Motta. Non starà in campo, ma in panchina, ma da lì ha costruito un Bologna solido, bello, aggressivo, che vince, convince e macina punti, in barba all’emergenza. Tutti coinvolti, tutti pronti a dare il proprio contributo. Tutti leader: "Ne vedo tanti", ha scolpito dopo il successo di Firenze. Lui è tra i primi, anche per l’esempio. Aveva forse annusato l’aria, qualche settimana, il tecnico, anche perché conosce il mondo del calcio e le sue dinamiche. "Non è cambiato nulla, dobbiamo stare sul pezzo e non distrarci", aveva dichiarato. Perché le distrazioni sono sempre potenzialmente alla porta. Specie quando i dirigenti devono trattare i rinnovi di calciatori come Orsolini e Dominguez, in scadenza al 2024, per poter programmare il Bologna che verrà. Specie se anche il rinnovo di Ferguson può diventare priorità, con l’agente che batte cassa e con altre squadre che, alla luce dei risultati dei rossoblù e delle prestazioni dei singoli, sono pronte a bussare alla porta. Il tutto senza dimenticare i senatori over 30 in scadenza, come De Silvestri, Medel, Soriano e Sansone che attenderanno la Primavera per trattare e conoscere il loro destino.

Ecco, Thiago Motta, da questo punto di vista aveva previsto tutto e ha deciso di dare l’esempio. Perchè un paio di settimane fa, quando il Bologna gli ha chiesto di sedersi per trattare il rinnovo, ha più o meno risposto così: "Ci sarà tempo ad aprile-maggio. Ora dobbiamo pensare alle partite, a stare sul pezzo e ad evitare voci e distrazioni". Voci e distrazioni che arrivano pure per lui: perché a Parigi, sponda Psg, tanti tifosi stanno tirando la volata per far sì che a Motta sia chiesto di raccogliere l’eredità di Galtier. Tranquilli: nessun contatto tra il tecnico e il Psg, anche perché la prima pista per il club parigino porta a Zinedine Zidane, con rumors secondo i quali l’ex Juventus e Real potrebbe sedersi sulla panchina parigina già dopo il ritorno con il Bayern, se Mbappè e compagni non dovessero passare il turno.

Tra l’altro, il nome di Motta, per la panchina del Psg era uscito anche in vista delle sostituzioni di Tuchel e Pochettino, ma l’ipotesi non si è mai verificata, nonostante la stima del patron per il tecnico rossoblù e della tifoseria, che ne cerca l’erede sul campo e lo vorrebbe in panchina, per le qualità umane e tecniche, per la leadership e il carisma. Perché Motta sarà pure un allenatore giovane, ma ha alle spalle una carriera che racconta di 30 titoli conquistati, tra Spagna, Italia e Francia, con Barcellona, Inter e Psg. Insomma, profilo top, che non ha eguali a Casteldebole, per un allenatore che sta bruciando le tappe e facendo le fortune del Bologna. E che al Bologna sta dando ambizione e nuovi orizzonti. Orizzonti e ambizioni dei quali parlerà a bocce ferme con il club in chiave futura, dall’alto di un contratto fino al 30 giugno 2024.