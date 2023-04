Thiago: "Qui sono felice, ma penso al presente"

di Massimo Vitali

Un po’ Gasp, un po’ Ancelotti e un po’ Freud. Il mix di strategia, tattica e psicologia fa di Thiago Motta un allenatore in vetrina, pilota di un Bologna che strappa consensi trasversali e che domani andrà a sfidare l’Atalanta nella sua tana. Per una volta in sala stampa conviene invertire l’ordine dei fattori partendo proprio dalla psicologia. Fa notizia che un uomo così restio a narrare pezzi del proprio vissuto come Thiago ieri abbia fatto uno strappo alla regola. E’ successo dopo che il tecnico aveva ‘vivisezionato’ il momento di Orsolini e Barrow, lodandoli per le loro qualità ma non mancando di battere sul solito tasto: "Sia Riccardo che Musa devono avere più continuità negli allenamenti". ‘Thiago Martello’: con Arnautovic come con Barrow, con Orsolini come con Zirkzee. Ma la spiegazione a cotanto perfezionismo è che prima di tutto Motta è perfezionista e maniacale con se stesso.

"Da piccolo sono sempre stato molto esigente con me stesso e proprio per questo mi son fatto del male da solo – ha rivelato Thiago –. Se non giocavo o se ero infortunato soffrivo moltissimo, così come se andavo male a scuola: gli insuccessi per me erano un motivo di enorme frustrazione. Crescendo ho imparato a gestire questa cosa, ma continuo ad esigere molto da me stesso così come da tutti quelli con cui lavoro". Da un martello all’altro: Gian Piero Gasperini. "Di lezioni quando mi ha allenato me ne ha date tante – dice Motta riandando con la memoria ai tempi del Genoa e dell’Inter –. Ma domani non sarà Motta contro Gasperini, sarà Bologna contro Atalanta. Gasperini se non è il migliore allenatore della serie A è uno dei migliori e la sua Atalanta, non da oggi, è una squadra di altissimo livello". Anche il Bologna di questo inizio 2023 lo è. Nei pochi gol subiti, appena 11 (solo Napoli, Lazio e Inter hanno fatto meglio), e nell’equilibrio tra fase offensiva e fase difensiva, che si traduce in prestazioni convincenti e punti.

"L’equilibrio tattico è importante, ce lo diceva sempre Ancelotti al Psg – spiega Motta –. E io sono d’accordo con lui: ogni giocatore deve contribuire a dare equilibrio". Con l’Udinese, applicando la regola, ne è uscito un Bologna da lustrarsi gli occhi. La conseguenza è che oggi Motta, al netto di un contratto fino al 2024, sarebbe un allenatore da legare alle Due Torri per non correre il rischio di perderlo a giugno. Giovanni Sartori, nell’intervista concessa l’altro ieri al nostro giornale, si è sbilanciato: "Thiago il prossimo anno lo vedo qui". E il diretto interessato dove si vede? E qui esce il Motta maestro nell’arte dello scansare le domande scomode: "Io sulla panchina del Bologna in questo momento mi vedo benissimo, con un entusiasmo enorme e prontissimo a preparare la sfida all’Atalanta: sono concentrato solo su questo. Verrà il momento di pensare al mio futuro". Quel momento verosimilmente verrà quando a fine mese tornerà in città Saputo. Prima tocca uscire indenni dalla tana del Gasp.