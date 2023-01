Thiago ritrova Gasp, l’allievo contro il maestro

di Marcello Giordano

Dopo Mourinho, Gasperini: da un maestro all’altro. Secondo incrocio consecutivo con il passato per Thiago Motta, la cui carriera calcistica, in Italia, è stata contraddistinta proprio dall’attuale allenatore della Roma e da quello dell’Atalanta. Se con Mou, Thiago vinse tutto ai tempi dell’Inter del triplete, a Gasperini deve il rilancio ad alti livelli. Perché Motta, in Italia, è sbarcato al Genoa nell’estate del 2008, in un momento difficile e cruciale della carriera, a 26 anni, dopo una stagione da appena 6 presenze all’Atletico Madrid per un guaio al ginocchio. Era a un bivio Thiago, cresciuto nella cantera del Barcellona insieme a Xavi e Iniesta (78 presenze e 11 gol nel Barca B tra il ‘99 e il 2001 e 96 presenze e 6 gol in prima squadra fino 2007), trasformato da trequartista a mediano nei blaugrana. Dopo la stagione all’Atletico, era infortunato e senza contratto, l’italo-brasiliano, chiamato al riscatto immediato o a una seconda parte di carriera mediocre. Motta va al Genoa di Gasperini, per felice intuizione di Preziosi e la svolta arriva il 19 ottobre: Thiago non si sentiva ancora pronto dopo il percorso di recupero, ma si fa male Milanetto e Gasp lo butta nella mischia al minuto 20’, chiedendogli di fidarsi di lui: "Sei pronto".

Thiago si fida e diventa titolare inamovibile in mediana, trovando il primo gol due partite più tardi, dopo essere stato decisivo nello 0-0 di San Siro contro l’Inter. Quello diventa il Genoa di Thiago e Milito, oltre che di Gasp, e chiuderà al quinto posto il campionato, con il centrocampista che segna 6 reti in 27 stagioni, la sua stagione più prolifica. In coppia con Juric, in mediana, Thiago fa le fortune del Genoa e di Gasperini. Allo stesso tempo, il Genoa contribuisce al suo rilancio e al futuro interista suo e di Milito. Il Genoa è una parentesi di una stagione appena, ma Gasperini lo avrebbe poi ritrovato per per un’altra breve parentesi, prima dell’esonero di Gasp da parte di Moratti. Parentesi significativa, però. "Penso di avere preso qualcosa da ciascuno degli allenatori che ho avuto", ha detto Motta presentandosi a Bologna. Fisicità, ritmo e tentativo di dare verticalità al gioco sono senz’altro qualità che Motta vorrebbe per il suo Bologna e sono le stesse sulle quali Gasperini ha costruito le fortune del Genoa prima e dell’Atalanta poi.

Ma pure la ricerca del gioco sulle fasce, che è un must di Gasp, che ai tempi del Genoa schierava un 3-4-3 spregiudicato e che oggi ha ritoccato le sue idee passando a un 3-4-1-2.

Thiago predilige invece un 4-2-3-1, il modulo del Mourinho interista, mixato con l’importanza dell’occupazione degli spazi che è stato concetto assorbito nella cantera del Barcellona rivoluzionata da Cruyff e che ha trovato la sua massima espressione con Guardiola in panchina, Messi Xavi e Iniesta in campo. Oggi, Thiago e Gasp, saranno nuovamente uno di fronte all’altro, a caccia della prima vittoria del 2023, tra infortuni e necessità di rilancio: come in quel 2008 che fece la fortuna di entrambi.