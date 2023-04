Thiago scuote il Bologna: "Vietato mollare"

di Marcello Giordano

Vietato mollare. E poco importa se l’Atalanta, battendo la Roma a distanza di pochi giorni dai punti restituiti alla Juventus dal collegio di garanzia del Coni e del ko dei rossoblù a Verona, ha probabilmente scritto la parola fine sui sogni di rimonta in classifica cullati dai rossoblù. Che i risultati dell’ultimo weekend possano influire sulla testa dei calciatori è un rischio, oltre che una possibilità. Anche per questo Thiago Motta ha voluto parlare alla squadra ieri, prima dell’allenamento mattutino. Gestire una squadra e chiederle il massimo sapendo di avere davanti un obiettivo sportivo, per quanto difficile da raggiungere, è certamente più semplice. Ora le motivazioni i rossoblù dovranno trovarle dentro di loro. Motta lo sa e conosce la storia del Bologna, ricca di finali grigi e a luci spente.

Ecco il perché ha voluto battere una volta di più sacrificio e lavoro, da portare a termine fino all’ultimo giorno. Ergo: vietato mollare o risentire del -8 dal settimo posto. Nessuno eccetto Sansone, tra i rossoblù, aveva mai parlato di Europa, ma che fosse un sogno cullato è evidente. Il Bologna si è svegliato e ciò che resta è comunque importante, è qualcosa da coltivare per evitare che venga dimenticato.

E’ questo il senso del discorso. Perché non era scontato dopo 6 punti alle prime 6 giornate averne 44 dopo 31 turni, a sette dalla fine. Di più. Nelle ultime 4 gare casalinghe il Bologna ha avuto sempre almeno 27mila spettatori e con la Juventus si andrà al tutto esaurito: risultato fantastico. L’entusiasmo della piazza, gli applausi strappati dalla squadra al proprio pubblico in questa rincorsa è un patrimonio da non disperdere, come pure il gioco, in vista del futuro e del prossimo anno.

Insomma, a prescindere da vicende legali legate ai bianconeri che potrebbero riaprire o meno le porte ai sogni, è la realtà che conta: la Juventus e la vittoria che con essa al Dall’Ara manca al Bologna dal ‘98 rappresenta uno stimolo, un obiettivo, un’altra pagina di storia da provare a scrivere. Le basi per alzare l’asticella si mettono anche così, trovando dentro di sé le motivazioni per non mollare anche quando sulla carta si ha poco da chiedere. Orsolini, ad esempio, può puntare alla doppia cifra e a migliorare il record di gol in serie A (8). E con lui tutti gli altri sono chiamati a dimostrare di poter fare il salto di qualità mentale mai compiuto negli ultimi, in vista dei ragionamenti che la società farà in vista dell’estate.

Perché da qui in avanti si gioca anche per convincere Motta e la dirigenza di volere il Bologna e di poter ambire a quel salto di qualità verso cui i rossoblù, con Thiago, si sono incamminati. Vietato rovinare tutto. Certo, la gestione degli over 30 prossimi allo svincolo, da Sansone a Soriano, fino a Medel e De Silvestri, ora potrebbe risultare più delicata, nonostante la professionalità indiscutibile dei calciatori in questione: perché senza contratto e senza Europa da rincorrere, sarà più complesso chiedere di rimetterci un piede o un ginocchio (come accaduto a Sansone e Soriano).