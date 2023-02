Thiago tiene il suo Bologna a terra "Mai detto Europa, conta solo l’Inter"

di Gianmarco Marchini

Thiago non prenota voli, men che meno pindarici. Tira avanti per la sua strada, da percorrere rigorosamente con i piedi per terra, chiaro. Chilometro dopo chilometro, gara dopo gara. L’orizzonte finisce sempre all’avversario di turno. Guai a parlargli d’Europa: ci si prova una, due, tre volte, ma lui respinge ogni tentativo di esaltazione. "Mi avete mai sentito pronunciare questa parola? No. Appunto". Le sue conferenze sono come il suo Bologna special edition 2023: vanno con il pilota automatico. Accoglie qualsiasi domanda vagamente frizzantina come un fioraio che vede entrare Blanco nel suo negozio.

Eppure un po’ di carica farebbe bene a un ambiente che per anni ha lottato solo per il titolo della stabilità finanziaria. E allora perché non esaltarci? Che ti costa, Thiago? Tanto più che un piazzamento in Europa non se l’aspetta nessuno e già parlarne è un successo. La leggerezza del non avere obblighi. "L’unico nostro obbligo è dare il massimo ogni allenamento e ogni partita". E giù: altra sbarra abbassata a impedire il passaggio di qualsiasi sogno. Proviamo allora con un po’ di pepe arbitrale: rivedendolo cosa pensa del secondo rigore dato dal Var alla Samp? "Non saprei cosa dire", commenta lui, mentre i vertici Aia hanno telefonato a Casteldebole per le scuse.

Ma oltre la barriera di retorica costruita tra sé e il mondo esterno, c’è un tecnico determinatissimo, maniaco dei dettagli e del lavoro. Un tecnico che sta volando in classifica e nel gradimento. "Le voci sul Psg? Io sono focalizzato al massimo sulla partita contro l’Inter. Punto". Lo dice scandendo ogni singola parola. Una specie di robot di tattica e ambizioni. I suoi giocatori lo adorano e la piazza se lo tiene bello stretto, soprattutto ora che cominciano a cantare le prime sirene del mercato che verrà. Tra le squadre che avrebbero messo gli occhi sul suo laboratorio di idee e risultati, ci sarebbe anche la sua Inter. Intanto domani l’album dei ricordi felici del triplete resterà chiuso in un cassetto, perché per il pragmatico Thiago tutti gli avversari sono uguali e tutte le partite pure. "E’ la gara più importante della stagione soltanto perché è la prossima", dice sgonfiando qualsiasi effetto speciale sull’appuntamento di domani. Niente cinema e niente tv: "La serie dedicata al Bologna su Dazn non l’ho ancora vista, ma lo farò presto". Rispetto alla serie, domani mancherà il primo attore: Marko Arnautovic. "Vedremo per la prossima settimana se ci sarà", si limita a dire Thiago che liquida in fretta i singoli, ma ama indugiare sul collettivo. "Stiamo facendo un processo continuo di crescita, migliorando tutti per arrivare a un gruppo in grado di competere con ogni avversario". Compresa l’Inter che lui definisce "da scudetto e da Champions". Ha detto ‘Champions’: riproviamoci con l’Europa. Può questo Bologna puntare all’Europa? "Noi puntiamo solo a fare una grandissima partita domani".