Thiago tira dritto: a Salerno ancora con Musa

di Marcello Giordano

Il giorno dopo il faccia a faccia della dirigenza con Thiago Motta e Arnautovic, per cercare di stemperare gli animi e prevenire possibili rotture tra la punta, il tecnico e l’ambiente, dal campo arriva una conferma rispetto alle indiscrezioni uscite sul summit: il tecnico non rinuncerà ai suoi principi e non farà sconti rispetto a quella meritocrazia che è il nucleo attorno a cui si è forgiato il Bologna in lotta attualmente per il settimo posto. Motta, insomma, riparte da Musa Barrow nel ruolo di punta: starà ad Arnautovic riconquistarsi il posto con il rendimento negli allenamenti e negli spezzoni di partita che eventualmente dovesse conquistarsi, magari già a partire da Salerno, scalando le gerarchie anche nei confronti di Zirkzee. Questo raccontano le prove di campo di ieri, in cui l’olandese è tornato regolarmente in gruppo, fugando le paure sulle proprie condizioni, dopo che un pestone lo aveva costretto ad abbandonare l’allenamento di martedì. Zirkzee c’era e c’era pure Arna, in coppia con l’olandese, ma in un undici che comprendeva pure Kyriakopoulos e Sansone in un 4-4-2. Thiago ruota e mischia le carte, ma le prove di ieri lasciano pensare che i due attaccanti partano di rincorsa e che Barrow ancora una volta avrà un altra occasione per ritrovare il gol che gli manca da Napoli, ovvero dal 16 ottobre. "Musa sta crescendo, ha fatto una grande partita. Più che di quello che non sta facendo Arnautovic bisognerebbe parlare di quello che di buono stanno facendo gli altri", aveva detto il tecnico nel post-Lazio, cercando di stemperare le polemiche. Parole che, unite alle prove di campo di questo inizio settimana, lasciano intendere che salvo sorprese si ripartirà proprio dal gambiano, in attacco. Dal gambiano, da Soriano e da uno tra Aebischer e Orsolini, con lo svizzero alternato all’italiano, aspettando che la giornata di oggi chiarisca se il numero sette sia definitivamente recuperato per la trasferta in Campania. Parola al campo, quindi: Motta ha chiarito una volta di più come non ci siano preclusioni, ma come non possa prescindere, per il bene del gruppo e della sua crescita, da certi principi. Tocca ad Arnautovic crescere di condizione e convinzione e riprendersi la scena, perché le sue qualità tecniche non sono in discussione.

Qualche dubbio, invece, può riguardare la difesa. Nelle rotazioni di ieri, sono state provate le coppie centrali composte da Bonifazi-Lucumì e da Soumaoro- Sosa: la scelta finale potrebbe dipendere anche dalle opzioni di Paulo Sousa, che potrebbe schierare un tridente leggero con Candreva, Dia e Kastanos o con Piatek al posto di quest’ultimo e Dia spostato sull’esterno. La prima ipotesi potrebbe anche portare il tecnico rossoblù a schierare uno tra Bonifazi e Sosa, al posto di un marcatore puro come Soumaoro, che resta però in vantaggio sui compagni nella corsa a una maglia da titolare che dovrebbe premiare sugli esterni Cambiaso e Posch.