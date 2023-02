Thornton, una spinta playoff alla Fortitudo

RINASCITA

81

FORTITUDO BOLOGNA

83

RIVIERA BANCA : Tassinari 7, Johnson 15, Bedetti 8, Landi 11, Ogbeide 19, D’Almeida, Masciadri ne, Anumba 5, Meluzzi 16, Baldisserri ne. All. Ferrari.

FLATS SERVICE BOLOGNA: Fantinelli 4, Thornton 26, Aradori 15, Davis 12, Barbante 5, Panni 6, Italiano 10, Cucci 5, Biordi ne, Niang ne. All. Dalmonte.

Arbitri: Caforio, Almerigogna e Morassutti.

Note: parziali 19-30, 40-46, 59-61. Tiri da due: Rimini 1831; Fortitudo 2030. Tiri da tre: 1136 ; 1028. Tiri liberi: 1220; 1319 . Rimbalzi: 37; 34.

Vittoria all’ultimo respiro per la Fortitudo che passa a Rimini e mette una bella ipoteca sul sesto posto e sull’accesso ai playoff. Grazie alla strepitosa prova dell’esterno americano Marcus Thornton, la formazione di Luca Dalmonte passa con merito in Riviera e in un sol colpo aggancia Cividale e stacca quasi definitivamente proprio Rimini.

Bella atmosfera in Flaminio tutto esaurito e con oltre 400 tifosi della Fortitudo presenti. Sulla scia della sfida con Udine la Effe scende in campo con grande fiducia e in un primo quarto quasi perfetto al tiro si porta avanti 19-30.

L’inerzia cambia nella seconda frazione con Rimini che sfrutta la fisicità di Johnson, Landi e Ogbeide.

La Fortitudo però con Italiano, Aradori e soprattutto Thornton tiene sempre il muso avanti. Nella ripresa la sfida continua a procedere a strappi, e si decide in volata, con Thornton bravissimo non solo in attacco ma anche a stoppare Johnson facendogli commettere il quinto fallo.

Nel finale Rimini ci prova, sul +2 Fortitudo, a 4’’ dalla fine Tassinari dalla lunetta segna il primo libero, sbaglia volontariamente il secondo ma sul rimbalzo lo stesso playmaker centese fallisce il tiro del supplementare.

Soddisfatto coach Luca Dalmonte. "Impatto straordinario da parte dei ragazzi in avvio di partita, l’approccio è stato la pietra fondamentale per questa vittoria. E’ una partita che vale tanto perché giocato contro squadra di valore. Siamo stati presenti trovando soluzioni correte anche nei momenti difficili del confronto".