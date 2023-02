Ticchi lancia le bianconere: "Pronte a svoltare"

Sette partite di campionato per difendere il secondo posto in classifica, 2 sfide di Eurolega femminile da vincere per onorare fino alla fine la prima partecipazione nelle massima competizione continentale, ma anche la Final Eight e i playoff già all’orizzonte. Dopo la sosta per l’impegno delle nazionali, la stagione della Virtus femminile entra nel vivo, come conferma anche coach Giampiero Ticchi. "Stavamo attraversando un eccellente momento di forma, il migliore da inizio stagione, speriamo di riprendere, già da domenica col Geas nella stessa maniera".

Stagione lunga e intensa in cui non sono mancati i momenti difficili. "Dicembre è stato un mese molto peso, causa infortuni e 4 lunghe trasferte consecutive tra campionato e coppa, il 2023 è nato sotto ottimi auspici". Vittoria con Schio, bene in Eurolega, peccato aver perso punti proprio a fine 2022. "I punti di Ragusa pesano, in Coppa abbiamo pagato di essere novizi, peccato sarebbe stato bello conquistarci l’accesso ai playoff di Eurolega". Nonostante qualche problema fisico continui. "Parker dovrebbe essere finalmente al rientro, dopo aver superato i problemi alla caviglia, Rupert invece aveva subito solo una botta, tant’è che ha regolarmente risposto alla chiamata della nazionale".

Si entra nella fase decisiva della stagione. "A eccezione di Schio, in campionato affrontiamo le migliori, dobbiamo difendere il secondo posto e poi prepararci per Coppa Italia e playoff scudetto". Titolo tricolore che è l’obiettivo dichiarato. Si sente la pressione? "Un po’ indubbiamente si sente, ma questo da a me e alle ragazze anche la giusta motivazione; a questi livelli, quando si lotta per vincere la pressione c’è sempre, ma deve essere stimolo e consapevolezza e non essere vissuta in senso negativo".

Una piazza come Bologna dà tanto in negativo, ma anche in positivo. "Durante le partite di solito sono concentrato sul gioco e sulla squadra e non faccio attenzione alla cornice introno, ma con Schio mi sono girato e ho visto un muro che ci ha incitato e ha fatto sentire il suo calore. E’ bello, vedere tanto pubblico, virtussini e fortitudini presenti a conferma di come Bologna sia Basketcity anche in rosa". Castel Maggiore e Virtus al maschile e adesso di nuovo in bianconero ma al femminile. "E’ stato emozionante tornare in palestra alla Porelli e giocare al PalaDozza mi ha riportato indietro di 20 anni". Vuol fare una promessa? "Si tra 3 mesi ci risentiremo per una nuova intervista, con un trofeo in bacheca".