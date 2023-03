Ticchi ritrova il suo passato "Che scudetto con la Reyer"

Sfida decisiva per il secondo posto per la Virtus. Reduce dal filotto di 11 vittorie consecutive in campionato, la formazione di Giampiero Ticchi, alle 18 al Taliercio affronta l’Umana Reyer Venezia. In ballo il secondo posto, con le bianconere attualmente avanti di 2 punti e col +14 (85-71) nella differenza canestri nello scontro diretto.

Ticchi che portò allo storico scudetto proprio Venezia. "Ci attende una partita di grande lustro, tra due società tra le più importanti e storiche. Le orogranata rappresentano una delle migliori squadre e stanno attraversando un grande momento di forma, considerando anche che sono appena approdate alle semifinali di Eurocup".

Il coach analizza poi l’avversaria. "Venezia sta giocando in modo eccellente, con tantissimi elementi che possono incidere nell’arco di una partita con giovani interessanti come Villa. Dovremo mantenere un’intensità alta, in casa riescono ad esprimere una pallacanestro di qualità. Io l’ex? Per me è una partita molto sentita perché ho ottimi ricordi li, legati allo scudetto, quindi sarà piacevole tornare".

Le altre gare: Campobasso-Crema, San Martino di Lupari-Brixia, Ragusa-Faenza, Geas Sesto San Giovanni-Sassari, Moncalieri-San Giovanni Valdarno, Schio-Lucca.

La classifica: Schio 42; Virtus Bologna 38; Venezia 36; Sassari 34; Geas 26; Ragusa e Campobasso 22; Crema e San Martino 16; Moncalieri 14; Faenza 12; Lucca 8; San Giovanni Valdarno 6; Brixia 4.

Filippo Mazzoni