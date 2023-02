Tifosi Fortitudo insieme ai baschi

Aria di derby questa sera alla Segafredo Arena. Nell’area dell’impianto destinata al pubblico che sostiene la squadra ospite sarà presente anche una rappresentanza dei tifosi della Fortitudo in virtù di un inossidabile gemellaggio tra i sostenitori baschi e la Fossa dei Leoni. Già durante lo svolgimento della gara di andata in alcuni frangenti della partita alcuni spettatori avevano intonato dei cori in italiano a favore della Effe ricordando così anche i bei tempi di Basketcity, quando entrambe le formazioni bolognesi viaggiavano ai vertici dell’Europa. Oggi le cose non stanno più così, ma il legame con l’Indar Baskonia, la tifoseria organizzata del club di Vitoria, è così forte da aver superato anche le difficoltà che caratterizzano le ultime pagine della storia dell’Aquila. Tra l’altro, sempre per ricordare quei tempi, questa sera in parquet dovrebbe esserci anche Antoine Rigaudeau, giocatore che con la V nera ha vinto due Euroleghe, due scudetti e tre Coppe Italia indossando anche i gradi di capitano.

m. s.