Tinsley carica il Bologna 2016 Sorrentino e Fin esaltano la Cmp

Brutta battuta d’arresto per i New Flying Balls in serie B, coi ‘palloni volanti’ che cedono le armi a San Miniato e non riescono così a dare continuità alla vittoria contro l’Andrea Costa. Nonostante i tre uomini in doppia cifra i biancorossi non riescono a contenere l’impeto toscano: ora per Ozzano un turno di riposo prima del derby contro la Virtus Imola del 4 marzo. In C Gold fa forza sull’acceleratore il Bologna 2016 di coach Lunghini, promosso a pieni voti nell’esame Ferrara e striscia vincente che si allunga quattro successi: i rossoblù rinsaldano il secondo posto a +6 sugli estensi, appaiati con l’Olimpia Castello, ko nel derby sul campo della Cmp Global. Si rialza l’Sg Fortitudo, che fa suo il settimo posto dopo la netta vittoria contro Anzola.

Sesto sigillo consecutivo in C Silver per un ispirato Cvd Casalecchio, che col beneficio di quattro uomini in doppia cifra espugna il campo della matricola Veni e consolida la seconda piazza con Virtus Medicina, bene a San Lazzaro. Dietro primo successo dell’era Castelli per l’Omega, che pone fine a una striscia negativa che durava da cinque giornate.

In serie D successo di misura cruciale per la Vis Persiceto, che si rialza dopo il ko contro Budrio e piega il Cmo riprendendo la vetta del girone E della poule promozione: nel girone F quarto cincin consecutivo per l’Audace, che respinge Cavriago.

Giacomo Gelati