Tiro con l’arco, il bolognese Federico Musolesi si qualifica alle Olimpiadi: “Io come Robin Hood”

Bologna, 11 maggio 2024 – “Oui, bonjour”, poi una gran risata. Dall’altra parte del telefono c’è Federico Musolesi, 25 anni, arciere azzurro. Fede è di Bologna, è cresciuto nel Castenaso Archery Team (ora doppio tesseramento con il gruppo sportivo dell’Aeronautica) di Carla Di Pasquale e in questi giorni è a Essen, in Germania. Domani tirerà per il titolo europeo a squadre - specialità tiro con l’arco -, ma, intanto, il suo lo ha già fatto.

Federico, spieghiamo cosa ha combinato.

“Beh, io e i miei compagni, Mauro Nespoli e Alessandro Paoli ci siamo qualificati per la finale dell’Europeo”.

Già, ma quel suo scherzo iniziale, rispondendo in francese…

“Ci siamo. Sì, ci siamo qualificati per i Giochi. Sarebbe servito l’oro per volare a Parigi e possiamo ancora prendercelo. Ma domani giochiamo con la Francia, che è qualificata di diritto quale paese ospitante. Questo significa che, anche in caso di secondo posto, andremo alle Olimpiadi”.

Tirerete per l’argento?

“Mai. Massimo rispetto per loro. Ma vogliamo giocarcela”.

Se l’aspettava?

“Ci speravamo tantissimo. Quando hanno compilato il tabellone ci siamo accorti che eravamo nelle parte senza pass. Di là già Turchia e Francia. E andando avanti sarebbero arrivate le soddisfazioni”.

Ripercorriamo il cammino.

“Prima Lussemburgo poi, nei quarti, la Spagna. Mai facile e mai banale. In semifinale l’Olanda. E….”.

Dica.

“L’apoteosi, l’urlo di gioia”.

Felicità, dunque.

“Abbiamo lavorato tanto. Con un po’ di fortuna avremmo potuto farcela anche tre anni fa per Tokyo. Ma va bene così”.

Quando gareggerete?

“Direi a fine luglio”.

Niente vacanze?

“Pazienza. Le sposterò più avanti. E’ una sensazione fantastica”.

Lei è giovane, forse nemmeno sa - in mezzo a tanti eroi virtuali - chi è Robin Hood.

“Come no. Quando ero piccolo tutti mi avevano dato quell’etichetta. L’arciere infallibile. All’inizio mi dava fastidio, poi mi ci sono abituato. E mi diverto”.

E adesso a chi ruberà qualcosa?

“Prego?”.

Robin Hood, la leggenda narra che rubasse ai ricchi per donare ai poveri.

“E allora cerchiamo di emularlo. Ma sul campo di gara. Rubiamo, sportivamente parlando, posizioni alle altre nazioni e cerchiamo di salire”.

Sogno di medaglie?

“Presto e forse anche sbagliato parlare di obiettivi così. Siamo competitivi, questo sì. A squadre, nell’individuale e nel mixed team. Ci siamo meritati Parigi. Adesso godiamocela e divertiamoci. Siamo stati davvero bravi, zittendo chi non credeva in noi”.

Nel suo palmares?

“I Giochi del Mediterraneo a livello individuale nel 2022. Gli Europei a squadre, i Giochi Europei. Un bronzo in World Cup, un quarto posto Mondiale”.

Sempre tifoso del Milan?

“Sì, non cambio idea”.

Sempre speranzoso del fatto che un giorno la chiamino a Milanello?

“Sì, mi piacerebbe davvero”.

Come Sinner.

“Magari, come lui. Saremo entrambi ai Giochi. Che emozione”.