Tonali e Lukaku, Milan-Inter tra ritorni e dubbi

di Ilaria Checchi

Il Diavolo è stato accolto a Ryad con tutti gli onori del caso, ma il volo che ha portato i rossoneri da Lecce in Arabia Saudita, come preannunciato dallo stesso Pioli, non deve essere stato dei più sereni: il disastroso primo tempo disputato contro i salentini, nonostante il pari strappato nel finale, brucia ancora ed è giusto che sia così perché dopodomani il Milan si gioca un altro obiettivo stagionale e, dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia, tornare a Milano senza un trofeo sarebbe molto pesante, soprattutto per la condizione mentale del gruppo.

Il derby di Supercoppa ha un valore che va oltre la mera rivalità cittadina e il titolo in gioco rappresenta, infatti, quasi un’ultima chiamata per un Diavolo che sembra essersi perso e la cui involuzione del gioco, unita a errori individuali, ha allontanato i campioni d’Italia in carica dal possibile bis: il distacco di 9 punti dal Napoli è, infatti, difficilmente colmabile, l’ambiente ha bisogno di una ventata di ottimismo e morale alto, e una coppa portata in trionfo in via Aldo Rossi, per giunta soffiandola ai cugini, rappresenta il toccasana ideale nonostante il suo peso valoriale, rispetto a un Tricolore o una Champions, sia relativo. Per questo motivo i rossoneri sono già scesi in campo ad allenarsi a Ryad per non perdere tempo e provare a capire cosa sia successo nella prima ora di gioco a Lecce: nessuna giustificazione sembra reggere di fronte a una galleria di errori mai visti nell’era rossonera di Pioli, di amnesie collettive e individuali dove la difesa è la principale imputata. Proprio la rocciosa diga che veniva esaltata nella passata stagione ha perso lucidità e compattezza, palesando gli ormai noti problemi sulle palle inattive: quasi il 50% dei gol subiti è arrivato da un colpo di testa e sono 7 le reti incassate su sviluppo da cross o palla inattiva. L’ultimo clean sheet abbinato ai tre punti rissale all’8 ottobre contro la Juventus, dove il Diavolo ha vinto 2-0: per questo motivo il ritorno al centro della difesa di Kjaer suona sicuramente come una nota positiva. Difficile ipotizzare un suo rientro dal 1’ già in Supercoppa. Chi tornerà con certezza mercoledì sera, invece, è Sandro Tonali, la cui assenza per squalifica al Via del Mare si è sentita eccome: l’ex Brescia ritroverà il suo posto accanto a Bennacer in una partita in cui servirà un centrocampo ordinato, aggressivo e preciso.