Tonfo Mezzolara, la salvezza si complica

SANT’ANGELO LODIGIANO

Otto risultati di fila il Corticella in serie D quando mai li aveva messi in riga? Dalla Lodigiana arriva l’ennesimo exploit dei biancoazzurri di Miramari, ai quali però l’1-1 finale risulta un po’ amaro, pensando ai due punti persi nella rincorsa a un quinto posto che rimane ancora un obiettivo a portata di mano. Di sicuro i punti servivano di più ai padroni di casa, ancora impelagati nelle questioni di bassa classifica, confermando il trend di fine stagione che vede i bolognesi decisamente in palla, ancora accreditati di qualcosa di inimmaginabile a inizio torneo. Miramari poi, oltre ad essere bravo, dimostra di essere anche un tantino fortunato: dell’undici che ha spodestato la Pistoiese in vetta alla classifica nel turno pasquale, contribuendo e non poco a rimettere la Giana sul carro vincente verso il ritorno nei professionisti, cambia un solo interprete, con Amayah preferito a Oubakent, e il buon Precious dimostra di voler ripagare in fretta la fiducia sbloccando il risultato dopo una decina di minuti di gioco appena (in realtà senza la deviazione di Confalonieri probabilmente la palla sarebbe finita fuori, ma poco cambia). Vantaggio meritato e legittimato fino all’intervallo da almeno altre quattro palle gol degne di nota, un paio con Sadek grida vendetta un’incornata sfilata a lato di un niente) e un altro paio di Menarini, che si prepara bene per concludere dal limite, mancando sempre la porta per pochi centimetri. Anche Trombetta prova a rendersi pericoloso, ma una sua girata di puro istinto non trova il bersaglio per un soffio. Dalla parte opposta, tolta una conclusione di Arpini bloccata da Brutti, poco o nulla da segnalare.

Nella ripresa il Sant’Angelo cambia pelle (triplo cambio e passaggio al 3-4-3) e la mossa sortisce l’effetto sperato all’11’, anche se Silla è più fortunato che bravo nel cercare un traversone che si trasforma in un involontario pallonetto all’incrocio. In precedenza Trombetta, liberato da Sadek, s’era fatto ipnotizzare da Nucci per un 2-0 che pareva già segnato, cosa che succede poco dopo ad Oubakent che si ritrova a tu per tu col portiere di casa, ancora una volta uscito vincitore dal duello rusticano. Nel finale Gomez chiama Brutti ad alzare sulla traversa un fendente dal limite, e così il risultato non cambia più.

Simone Merli