Torna il festival della danza

Torna Bolo1move, il festival della danza bolognese doc per la dodicesima edizione. Sabato ci sarà il workshop aperto agli appassionati alla scuola di danza ‘Bologna Danza By Gymmoving’. Il laboratorio è dedicato allo studio di vari stili attraverso workshop con ballerini e coreografi di fama nazionale e internazionale. "Inizieremo con del puro funk, con GoGo Cri alle 14,30, una lezione di Hip Hop con Nala alle 16 per poi prendere ritmo con la lezione di house dance con Mamson alle 17,30 e infine soddisfare la nostra insaziabile voglia di ballare con Riky Benetazzo alle 19 con un laboratorio coreografico" delineano gli organizzatori. Il 30 aprile è la giornata delle competizioni, delle gare. Delle coreografiche e delle battle di freestyle 1vs1 e 3vs3 differenziati per età e stile. Parteciperano dai 700 agli 800 ballerini in gruppi provenienti da tutta Italia che variano dagli under 13, i teen e gli over 21, gli stili di ballo in degli esibizionisti sono l’hip hop, house e all funky styles. Questa giornata più competitiva avrà luogo al Palazzetto dello sport di Castenaso.

Nicola Maria Servillo