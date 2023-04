Torna la rassegna dedicata ai giovani Fino a martedì con Praga, Rijeka, Masi, Sg e Lubiana

Ieri sera l’inizio, oggi si entra nel vivo e, martedì, la conclusione. Stiamo parlando dell’edizione numero 19 dell’International Tournament ’Daimiloptu’, Gioca chi Ospita organizzato da un gruppo di amici con il supporto della Sg Fortitudo del presidente Andrea Bianchini. L’espressione "Dai mi loptu" presa dal serbo significherebbe "Passami la palla". E’ stata trasformata in "Gioca chi ospita" perché lo spirito è proprio quello. Detto che il campo principale sarà la storica palestra Furla di via San Felice 103, grazie alla collaborazione con il Comune e Bologna Welcome ci sarà la possibilità di disputare quarti e semifinali anche al PalaDozza. Nell’albo d’oro della manifestazione, oltre alla Fortitudo, anche la Bsl San Lazzaro e la Virtus. L’ultima vincitrice, nel 2022, è stata l’Olimpija Lubiana. Nel 2019, ultima prima del Covid, era toccato agli israeliani del Maccabi. Dodici le squadre al vis: Masi Casalecchio, Usk Praga, Pontevecchio, Rijeka, Sg Fortitudo, Riesen Ludwigsburg, Virtus, Olimpija Lubiana, Bsl San Lazzaro, Petrovgrad Zrenijanin, Stars e Kragujevac.

Oggi si gioca in Furla con questa scansione: Ludwigsburg-Rijeka (9,30); Zrenjanin-Praga (11,30); Kragujevac-Lubiana (13,30). Dalle 15,30 alle tre tre gare sulla base dei risultati ottenuti nelle tre gare d’esordio, Sg Fortitudo-Pontevecchio; Bsl San Lazzaro-Masi Casalecchio e Virtus-Stars.

Lunedì mattina prevista una sfilata delle squadre: partenza da Piazza Maggiore e arrivo in Piazza Santo Stefano per le foto di rito.