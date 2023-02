Torri, tortellino, rosso e blu: è StraBologna

di Alessandro Gallo

Prendete due colori, il rosso e il blu, mescolateli con i monumenti di Bologna – in particolare le Torri – aggiungete un tortellino e il gioco è fatto. Che cosa avete ottenuto? Semplicissimo: la nuova maglia che sarà utilizzata in occasione della StraBologna numero 42 in programma dalle 10,30 di domenica 21 maggio.

Gioca d’anticipo l’Uisp che da sempre organizza la kermesse e, ottenuta la tradizionale ospitalità de il Resto del Carlino, ieri ha presentato la maglia. Contestualmente a una bella notizia: da quando sono state aperte le iscrizioni, sono già stati mille i bolognesi che hanno dato fiducia a questa classica dell’Uisp. Le premesse per raggiungere quota 22mila, come accadde un anno fa, insomma ci sono tutte.

Intanto c’è anche l’invito di Marco Orsi. Già, perché il Bomber di Budrio, che non dimentica l’amato nuoto (anche se adesso si allena a Torino) è ancora il testimonial della corsa. "E il 21 maggio vi aspetto tutti – dice il Bomber –. Io come sempre non correrò, mi divertirò però seguendo le gesta dei miei concittadini, perché StraBologna è una festa".

Già, il tema della festa e della condivisione tiene banco nell’aula Marco Biagi de il Resto del Carlino, dove la maglia, rosso e blu, con tanto di torri e tortellino viene presentata ufficialmente.

"Una ripartenza – sottolinea Valerio Baroncini, vice direttore de il Resto del Carlino – che seguiamo con interesse. Giusto che si riparta da qui, dal Carlino che dal 1885 è il giornale della città. Per noi sarà una festa".

Temi cari anche ad Andrea Zanchi, responsabile delle pagine bolognesi della cronaca. "StraBologna unisce la città. Questa è una piazza che ama lo sport e il movimento. E noi lo racconteremo ancora".

Soddisfatta per la collocazione dell’evento Paola Paltretti, che dell’Uisp Bologna è la presidente. "Un grande evento inclusivo. Un momento di socialità. E grazie all’ospitalità del Carlino facciamo anche rete".

Non mancano i partner alla corsa che, come sempre, prevederà tre tracciati diversi. In aula Biagi ci sono Giorgia Golfari, responsabile organizzazione Eventi di Confartigianato Bologna Metropolitana e Simone Fabbri, consigliere di amministrazione Coop Alleanza 3.0.

La prima ricorda uno slogan che non passa mai di moda: "Fare StraBologna è una bella impresa".

Il secondo si sofferma sul contributo e sulle librerie Coop: "Nelle quali sarà possibile iscriversi".

Il costo di iscrizione, ricorda Nicola Fornasari, che è il responsabile del comitato organizzatore di StraBologna è attualmente di 12 euro. La cifra salirà prima a 15 e poi a 18 avvicinandosi all’evento.

Dal 15 febbraio ci sarà la possibilità di iscriversi nei tanti punti sparsi per la città. E l’acquisto del pettorale, come tradizione, darà il via a una serie di benefit. Dalla maglietta, appunto, alla possibilità di utilizzare, nella giornata di StraBologna, i mezzi Tper, gratuitamente, per potersi spostare verso Piazza Maggiore. Più una serie di buoni sconti (e l’ingresso gratuito, nel pomeriggio del 21 maggio, nelle piscine Sogese) che non fanno mai male.

Bisognerà capire a questo punto quali saranno i tre percorsi, ma tradizionalmente, ce n’è uno per ogni gamba. Da quello mini da 3,5 chilometri a quello medio da 7 a quello che supera i 10. Comunque una festa. Il primo atto di StraBologna 2023. E da qui al 21 maggio ne seguiranno altri.