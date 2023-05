Tortona cresce e si porta sul 2-0

Giornata di riposo per quello che riguarda i quarti di finale che riprenderanno domani sera (la Virtus, solo venerdì). Ieri da registrare, soprattutto per la Virtus, il successo di Tortona che, dopo aver faticato parecchio in gara-uno, ha fatto il bis con Trento. Dopo un primo quarto equilibrato e chiuso sul 18-17, i piemontesi hanno preso fiducia grazie ai canestri di Semaj Christon (18) e Demonte Harper (16) per poi subire il tentativo di rimonta ospite. A Trento non sono bastati il giovane Matteo Spagnolo (17) e Andrejs Grazulis (19). La gara si è chiusa sull’84-81.

Infine il mercato: Mam Jaiteh, come già annunciato, è pronto a firmare due stagioni per Monaco.