Tottenham, subito finita l’avventura di Stellini Paga il 6-1 a Newcastle, Mason nuovo tecnico

Continua il momento difficile del Tottenham e a farne le spese è il tecnico Cristian Stellini, vice di Antonio Conte che aveva lasciato la guida della squadra da qualche settimana. Stellini, esonerato dalla società inglese, paga la sconfitta per 6-1 in casa del Newcastle in Premier. La dirigenza del Tottenham ha definito la prestazione contro il Newcastle "del tutto inaccettabile. Cristian Stellini – si legge in una nota – è intervenuto in un momento difficile della nostra stagione e vogliamo ringraziarlo per il modo professionale in cui lui e il suo staff tecnico si sono comportati durante un periodo così impegnativo. Ryan Mason assumerà le funzioni di capo allenatore".