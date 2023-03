Tour de force Virtus: Tortona poi il Partizan

di Massimo Selleri

Dopo la pausa per consentire lo svolgimento dell’attività delle squadre nazionali torna anche il campionato con la Virtus che alle 20 (diretta Eurosport 2) ospiterà Tortona.

E’ la riedizione della semifinale di Coppa Italia di 15 giorni fa, quando i bianconeri si imposero con il risultato di 90-65. Rispetto a quella gara non ci sarà Alessandro Pajola, alle prese con una distorsione alla caviglia sinistra rimediata venerdì sera a Istanbul, mentre andrà a referto Iffe Lundberg con ha saltato la gara contro il Fenerbahce a causa di un attacco influenzale.

"Ci prepariamo ad affrontare Tortona – spiega Alberto Seravalli, assistente del coach della Segafredo Sergio Scariolo – la terza forza del campionato, una squadra a cui piace giocare ad alto ritmo, molto pericolosa nel tiro da tre, soprattutto in transizione, con tanti esterni pericolosi come Filloy, Macura e Daum, e dei lunghi molto solidi come Cain e Radosevic. Dovremo fare una gara fisica per limitare i loro punti di forza, trovare in attacco le giuste soluzioni per avere i tiri migliori possibile. Affronteremo questa gara in emergenza fisica, con diversi giocatori acciaccati, solo oggi sapremo chi potrà scendere in campo, nonostante ciò vogliamo regalare una vittoria in casa ai nostri tifosi".

Tradotto questo significa che i 12 che andranno in campo oggi saranno scelti in funzione dell’impegno di martedì quando sotto le Due Torri arriverà il Partizan, una diretta concorrente per raggiungere i playoff di Eurolega.

Oltre all’assenza già prevista di Isaia Cordinier, tra i giocatori stranieri verranno probabilmente preservati anche Milos Teodosic e Toko Shengelia, con quest’ultimo che arriva da una lungo periodo di straordinari tra la Coppa Italia e la sua nazionale, con la Georgia che ha ottenuto una storica qualificazione ai mondiali.

Un riposo quasi obbligato dato che giovedì la formazione di Scariolo sarà di nuovo in campo contro l’Alba Berlino. Tornando alla gara di oggi con una vittoria la V nera respingerebbe l’assalto dei piemontesi alle prime due posizioni e se poi riuscire a ribaltare anche la differenza canestri, l’incontro dell’andata si concluse con il punteggio di 89-81 per Tortona, la missione dei bolognesi sarebbe compiuta del tutto.ù

Arbitrano Lo Guzzo, Quarta e Valzani.