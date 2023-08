Tra alti e bassi in Olanda Coppa, lampi di gioventù

di Massimo Vitali

La partenza lanciata di Arnautovic a Valles (prima del doloroso addio). Le cartoline dalla Val Pusteria con i volti sorridenti dei due baby Raimondo e Rosetti. Altre cartoline in chiaroscuro dall’Olanda con verdetti sospesi. E infine la trappola Coppa Italia evitata di slancio, col passaggio del turno ai danni del Cesena.

E’ l’estrema sintesi del precampionato rossoblù. Un cammino tortuoso come le curve che dalla A22 a luglio hanno portato la squadra a Valles, buen retiro dove tutto giocoforza ha sorriso, forse perfino le mucche che pascolavano a pochi metri dal campo. Sorrisi di facciata, perché il cantiere aperto rossoblù ha prodotto anche inevitabili frizioni tra i desiderata del tecnico e il periglioso viaggio sul mercato della coppia Sartori-Di Vaio.

Il 16 luglio ecco il primo assaggio di calcio, che etichettare come vero sarebbe tuttavia esagerato. Eppure nel 13-0 ai dilettanti del Rio Pusteria spicca già il marchio di fabbrica di Arnautovic, che con una tripletta sembrava aver scacciato tutti i fantasmi, prima della giravolta di Ferragosto che ne ha fatto un calciatore dell’Inter. Quel giorno Arna-gol non oscura il poker calato dall’attaccante della Primavera rossoblù Ebone, nonché le buone prove dei quasi coetanei Rosetti, centrocampista multi-tasking, e Raimondo, centravanti che aveva già conosciuto il debutto in A con Mihajlovic.

Sei giorni dopo, il 22 luglio, il test col Palermo a Rovereto finisce 2-2 e mette in luce un Bologna a due facce: convincente nel doppio vantaggio firmato da Barrow e dallo stesso Raimondo, ma balbettante nelle seconde linee che si fanno rimontare nel finale. Rimonta subita anche col Monaco, il 28 luglio a Casteldebole: dopo i gol di Raimondo e Ferguson i monegaschi calano il tris e s’impongono per 3-2. Poi arriva la mini tournée in Olanda, con le amichevoli con Utrecht e Az Alkmaar. A Utrecht, il 2 agosto, i gol di Zirkzee e De Silvestri ribaltano il risultato e impacchettano il 2-1. La squadra resta incompleta e non stupisce, in tal senso, il mezzo scivolone con l’Az del 5 agosto: finisce 1-0 per i padroni di casa, ma il passivo per Skoruspki e soci avrebbe potuto essere ben peggiore. La Coppa Italia col Cesena, l’11 agosto davanti ai 14 mila del Dall’Ara, è una boccata di salutare ossigeno.

A proposito di giovani: sblocca il risultato un gol lampo del diciannovenne fatto in casa Corazza e lo arrotonda il bis firmato da Zirkzee. Lampi di gioventù. Ma è in campionato che come sempre cominceranno gli esami veri.