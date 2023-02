Tre rinforzi: il bottino per Primavera e Under 18

L’ultimo giorno di calciomercato ha portato tre ritocchi in entrata anche per il settore giovanile. Confermato l’arrivo a titolo definitivo del difensore greco Theodoros Tsioungaris, classe 2007, proveniente dall’Asteras Tripoli che andrà a rinforazre l’Under 16 rossoblù. Di due anni più grande è invece invece Andrea Laureana, difensore centrale del 2005 proveniente dall’Alessandria, che sarà inserito nell’Under 18 con prospettiva Primavera: per l’intenzione è quello di riscattarlo dal prestito in estate. A Bologna rientra anche l’attaccante l’attaccante classe 2004 Kouevi Keni Chris Dalmeida, di rientro dal prestito alla Reggiana, che galleggerà tra Under 18 e Primavera.