Trebbo-Fossolo promette spettacolo

Due gli anticipi riguardanti le bolognesi che, oggi, apriranno il weekend di calcio dilettanti. Partendo dall’Eccellenza, girone B, alle 15 è in programma la sfida Bentivoglio-Russi. Il team di Nicola Galletti, alla prima stagione in Eccellenza, ha già raggiunto l’ottima quota 40 punti e l’obiettivo è quello di raccoglierne ancora per blindare il prima possibile la permanenza in categoria. Riuscirci oggi contro la terza forza del campionato Russi sarà impresa ardua, ma i rossoblù faranno di tutto per riuscirci.

Passando al girone C di Promozione, alle 15 andrà in scena il derby tra Trebbo e Fossolo. I padroni di casa sono quinti a quota 36 mentre gli ospiti, sestultimi a 26, sono affamati di punti salvezza vista la sola lunghezza di vantaggio sulla zona playout.