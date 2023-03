Trofeo Filippi al Gc Bologna: de Vito Piscicelli dà spettacolo Casalunga, Tortella-Lorenzani ok

Un fine settimana da protagonista quello vissuto da Maurizio de Vito Piscicelli, autore di due ottime prestazioni negli appuntamenti in programma al Golf Bologna nell’ultimo weekend di marzo. Sabato ha vinto il trofeo Pasticceria Filippi imponendosi grazie a un giro in 74 colpi, due oltre il par, con ben due doppi bogey alle buche 15 e 16 che hanno parzialmente rovinato un giro sino a quel momento più che perfetto. Gregorio Coppari (41), Davide Venturoli (40) e Stefano Mega (39) si sono imposti nelle tre categorie nette. Domenica golfisti nuovamente in campo con formula a coppie nel Trofeo Amici dell’Hospice by Stefanelli 1952. Angelica Lorenzani Borsari e Michele Lorenzani (34) sono stati i migliori assoluti con 74 colpi. Nella categoria netta Francesca Fiori e Grazia Collina (44) hanno superato Giulia e Maurizio de Vito Piscicelli (42) che ha così completato l’en plein di podi.

Il divertimento ha connotato anche le gare al Molino del Pero e Casalunga. A Monzuno squadre di quattro giocatori si sono affrontate nella Coppa del Ristorante. Daniele Macchelli, Daniele Armenti Ruggeri, Mauro Spisani e Niccolò Girelli Consolaro hanno mantenuto fede al pronostico.

A Castenaso Dionina Tortella e Valeria Lorenzani (42) si sono imposte nel Race to Fairmont Royal Palm Marrakech.

Andrea Ronchi