Trofeo Patch Europe, de Vito Piscicelli si conferma al top

Trofeo Patch Europe al Golf Bologna. Maurizio de Vito Piscicelli conferma l’ottimo momento sbaragliando la concorrenza e imponendosi in 74 colpi. Nella prima categoria Massimo Montanari precede Gregorio Coppari e Stefano Beltrami, a quota 36. Stesso epilogo in seconda con quattro giocatori a 39 e la necessità di far ricorso alla classifica delle ultime buche per decretare Davide Venturoli vincitore davanti a Carlo Chiffi, Gian Marco Gregori e Alberto Magnani. In terza Antonino Altanese (41) supera Lorena Granata (40) mentre Paolo Aiello (39) completa il podio. Federico Capparotto vince la D’Alessandro Golf Cup con 76 colpi. Piergiorgio Cesari (36), Laura Salviato (37) e Danilo Sacchetti (37) si impongono nelle categorie nette.

Al Casalunga Gianluca Baldi vince la tappa del Tm Open. A Stefano Varoli, Vito Barone e Luigi Valastro le categorie nette precedendo Fabio Cabri, Marcello Iannuzziello e Marcello Tosatto.

Al Golf Molino del Pero Daniele Macchelli firma la tappa dello Slow Golf Best Circuit con 74 colpi. A Matteo Iurlo (41), Claudio Gigli (41) e Rachele Busi (34) le tre categorie nette.

Andrea Ronchi