Trofeo Romano Fogli ecco la 1^ edizione

Il 21 settembre 2021, all’età di 83 anni, nella sua Santa Maria a Monte, in provincia di Pisa, si spegneva Romano Fogli. A due anni di distanza, ovvero il prossimo settembre, proprio Santa Maria a Monte ospiterà un quadrangolare di calcio giovanile - organizzato dall’ Asd Virtus S. Maria a Monte - per onorare la memoria del mediano rossoblù dello scudetto del ‘64. La prima edizione del ‘Trofeo Romano Fogli’ vedrà la partecipazione delle formazioni Under 15 di Bologna, Empoli, Fiorentina e Atalanta: semifinali (Bologna-Empoli e Atalanta-Fiorentina) sabato 9 settembre, finali domenica 10. Ragazzini di talento che si sfidano inseguendo un pallone, come sarebbe piaciuto a Romano, che gli ultimi anni della sua lunga parabola calcistica li ha trascorsi dividendosi tra il ruolo di allenatore di giovani calciatori e quello di affettuoso nonno. Tra gli organizzatori del torneo anche il figlio del campione scomparso, Mirko, che vanta anche una presenza in maglia rossoblù in coda al campionato di A 1979-80, con Perani tecnico.

m. v.