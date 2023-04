Troppa fretta, cari giudici

Giuseppe Tassi

La Juve si risveglia terza in classifica con 59 punti. Questo è l’effetto, pratico e immediato, della sentenza del Collegio di garanzia del Coni. Un provvedimento che cancella momentaneamente la penalizzazione di -15 e rimanda la palla avvelenata alla Corte d’appello della Federcalcio, che dovrà riesaminare carte, documenti e produrre una nuova sentenza meglio calibrata della prima.

Tempo previsto: un mese. Intanto il campionato, già terremotato dalla vicenda giudiziaria juventina, continuerà a procedere a fari spenti e senza alcuna certezza sull’esito finale del ricorso bianconero. Perché sullo sfondo aleggia anche la seconda inchiesta sugli stipendi irregolari dell’era Covid.

Circa la vicenda delle plusvalenze è evidente che se lo stesso Procuratore (che rappresentava l’accusa davanti al Collegio di garanzia del Coni) ha suggerito di rispedire il pacco al mittente, è perché ritiene la pena inadeguata in eccesso. A questo punto la nuova sentenza potrebbe ripiegare sul -9 richiesto in prima istanza (e poi trasformato in -15 dai giudici federali) oppure su una robusta sanzione in denaro.

Questo è lo sbocco che la Juve si augura per difendere il ritrovato piazzamento Champions.

Di certo la giustizia sportiva, sempre inseguita dal demone della tempestività ad ogni costo, non ci fa una bella figura. Quando si decide in materie così delicate è sempre meglio una giustizia retroattiva, a campionato concluso, che una frettolosa lapidazione.