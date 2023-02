La legge di Twickenham ci impone la sconfitta numero 31 contro l’Inghilterra, però l’Italia riesce a mostrare ai maestri che noi ci siamo. Non che i Leoni bianchi si siano spaventati, visto che solo nel secondo tempo siamo riusciti a rialzare la testa, ma il nostro orgoglio, ora, è di essere dentro il Sei Nazioni non per formalità. Finisce 31-14 per i padroni di casa, noi riusciamo davvero a giocarcela con tutti: contro la Francia numero 2 del ranking mondiale al debutto, e ieri contro una selezione che ha saputo cavalcare al meglio l’entusiasmo degli 80.000 tifosi sugli spalti. Azzurri un po’ frastornati in avvio, mentre gli inglesi dimostrano di possedere una accortezza tecnica di prim’ordine oltre a tanti chili. A dieci minuti dalla fine i padroni di casa hanno chiuso di fatto il match: 31-14 con la meta di Arundell (con calcio sul palo di Farrell).

Sabato 25 febbraio sfideremo l’Irlanda capoclassifica all’Olimpico. E l’atteggiamento non deve mutare di una virgola.

Classifica: Irlanda e Scozia 10, Inghilterra 6, Francia 5, Italia 1, Galles 0.