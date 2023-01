Troppa Milano, brusco risveglio per la Virtus

Virtus Bologna

74

Olimpia Milano

96

SEGAFREDO : Mannion 7, Hackett, Weems 5, Shengelia 7, Jaiteh 9, Mickey 5, Teodosic 17, Pajola 8, Ojeleye 6, Belinelli 10, Camara ne, Martini ne. All. Scariolo.

ARMANI MILANO: Baron 17, Hall 7, Ricci 7, Melli 13, Davies 23, Luwawu-Cabarrot 17, Hines 2, Tonut, Mitrou-Long 10, Baldasso, Biligha ne, Alviti ne. All. Messina.

Arbitri: Mazzoni, Martolini, Bartoli.

Note: parziali 15-19, 32-40, 50-65. Tiri da due: Virtus 1123; Milano 1420. Tiri da tre: 1127; 1124. Tiri liberi: 919; 1518. Rimbalzi: 27; 33.

di Alessandro Gallo

Un’altra battaglia, dopo quella con il Fenerbahce. Ma questa volta la Virtus non pesca i jolly dalla panchina, perché in attacco l’unico a cantare e a portare la croce è Milos Teodosic.

Ma è in difesa che la Virtus non trova mai la forza di ribaltare l’inerzia contro Milano, più lucida, più cattiva, più determinata. In particolare Sergio Scariolo non trova mai le contromisure per Brandon Davies, che porta a spasso Jaiteh come se il francese fosse uno scolaretto alle prime armi.

Il verdetto di ieri sera è impietoso, perché per la prima volta, in questa stagione, la Virtus è costretta a lasciare il primo posto a Milano. L’Olimpia ha gli stessi punti, ma ha vinto a Bologna e in caso di arrivo in parità per la griglia della final eight di Coppa Italia, la spunterà proprio la squadra di Messina.

C’è un clima di festa, all’inizio, con il ct Pozzecco, lo chef Barbieri e la stella dei pattini Tarlazzi. Ma la Virtus in questo clima si smarrisce. Un solo vantaggio, sul 5-4 – tripla di Shengelia – poi sempre a inseguire. Milano scappa già nel primo tempo sul 20-36 grazie a un break di 0-9 che dà fiducia a Melli e compagni.

La Virtus ci prova con Teodosic (poi uscito per 5 falli), ma è troppo poco. Perché Shengelia non trova il ritmo, perché Ojeleye è reduce da un lungo stop e fatica. Milano gioca sul velluto, Scariolo prova anche la zona e una tripla di Pajola, dopo che la Virtus era precipitata a -20 (53-73) illude la Segafredo Arena.

Sul 69-79 con 4’42’’ ancora da giocare, ci sarebbe il tempo per spaventare Milano. Ma le certezze accumulate in Eurolega, nella convincente vittoria sul Fenerbahce, diventano solo dubbi.

In attacco nessuno riesce ad affiancare Teodosic, la difesa è troppo molle. E del resto se concedi 96 punti a una squadra come Milano (nota più per la difesa che per l’attacco) è difficile pensare di vincere. Ma non c’è tempo per i cattivi pensieri: incombe la trasferta di Barcellona. La Virtus deve ritrovarsi.