Troppa Pineto, il sogno Geetit si fa impossibile

di Marcello Giordano

Vietato sognare: troppa Pineto per questa Geetit. La prima casalinga nei playoff, per Bologna, rischia di essere anche l’ultima uscita al PalaSavena della stagione. Niente sorprese: Pineto conferma di essere la schiacciasassi che ha fin qui dominato la stagione del campionato di A3 maschile di volley, vincendo Coppa Italia e SuperCoppa di Lega. Nessuno sconto da parte della favoritissima per la promozione in A2. La Geetit lotta, ci prova, ce la mette tutta, almeno nel primo set, ma al dunque lo spessore tecnico e fisico degli ospiti e l’esperienza nel giocare le partite che contano fanno la differenza. Bologna ha due soli giocatori che abbiano già giocato una gara di playoff e paga lo scotto dell’emozione: Maletti fatica ad avere impatto sulla partita, Ballan pure ed entrambi finiscono in panchina nel corso del primo set, in cui i rossoblù vanno sotto e si aggrappano al match con il muro e gli attacchi di Lugli e Vinti. Dal 14-18, Bologna rimonta fino al 21-22, sbagliando il contrattacco della parità: Milan e Link ringraziano e chiudono. Poi Pineto mette la quinta, nonostante un infortunio al regista Paris, costretto a uscire nelle prime battute del secondo set per un fastidio al ginocchio. La pressione al servizio è insostenibile, Lusetti non riesce a far girare la squadra che crolla, nonostante Maletti alzi i giri del motore e sia l’ultimo ad arrendersi con Orazi: dal 4-5 al 6-16, fino al 16-25. E anche nel terzo set la musica non cambia: Link, i primi tempi e i muri di Bragatto e il servizio scavano il solco (9-14). Fine dei giochi. E probabilmente dei playoff.

Sarebbe servita un’impresa per vincere gara uno: ora Bologna dovrebbe andare a vincere 3-0 e il golden set in casa di Pineto per ribaltare le sorti del primo turno playoff. Dettaglio che dettaglio non è: in stagione Pineto, in casa non ha mai perso, e ha ceduto appena un set. Insomma, è calato quasi certamente il sipario sulla stagione della Geetit, comunque positiva e di crescita: salvezza centrata e playoff raggiunti. Dopo la retrocessione della scorsa stagione e la nuova iscrizione all’A3, non era scontato. Peccato però per un ko netto e severo, nel giorno in cui Bologna aveva risposto all’appello. Sugli spalti del PalaSavena, infatti, è festa con il record stagionale di presenze con circa 500 presenze. Anche questo è un segnale della crescita di società e squadra, che aveva iniziato la stagione con circa 200 appassionati al seguito e che ha saputo seminare e raccogliere passione strada facendo. Domenica, probabilissimo ultimo atto della stagione. Poi sarà già tempo di pensare al futuro e al mercato, per la costruzione della squadra della prossima stagione.