Tucano Race, vola de Vito Piscicelli

Sabato i circoli bolognesi hanno completato il calendario agonistico del mese di febbraio. Al Golf Bologna era in programma la Tucano Race to Scotland che premierà i migliori a fine stagione con una finale da sogno nel paese che ha dato i natali al golf.

Maurizio de Vito Piscicelli, seppur con una prestazione leggermente sotto il proprio potenziale, ha fatto valere la sua esperienza imponendosi con un giro in 77 colpi, cinque oltre il par previsto per i professionisti.

In prima categoria Massimo Morselli (35) ha vinto l’avvincente testa a testa con il modenese Massimo Montanari, appaiato nel punteggio, ma con un peggior parziale nelle buche conclusive.

Epilogo analogo in seconda nella quale Luca Iacconi (39) ha avuto la meglio su Marco Franchini (39). In terza ampio successo per Lorenzo Santilli (43) che ha staccato di quattro lunghezze Antonino Altanese.

Nella medesima giornata al Golf Casalunga è andata in scena l’ottava prova del Winter Tour, disputata sulle distanza di nove buche. Massimo Fucà (20), Ezio Chersoni (26) e Fabio Bosco (27) si sono imposti nelle tre categorie nette precedendo rispettivamente Davide Cavalieri (20), Valeria Lorenzani (24) e Maria Vittoria Baravelli (21).

Andrea Ronchi