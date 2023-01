Tutto fermo per Kasius e Vignato

Ancora nessuna offerta sul piatto, per Vignato e Kasius. Thiago Motta aveva escluso entrambi i calciatori dai convocati nelle ultime amichevoli, per spedire un messaggio chiaro ai diretti interessati, ai rispettivi agenti e alle squadre in cerca di rinforzi. La giornata odierna dirà se il tecnico, vista l’emergenza infortuni, tornerà sui propri passi o rimarrà fedele alla linea tracciata, vista la disponibilità di sei soli giocatori di movimento oltre agli undici titolari e l’assenza di un terzino destro di riserva. I due giocatori potrebbero essere convocati, ma a prescindere rimarranno in uscita in vista delle trattative di mercato, che ad oggi non propongono ancora nessuna pista concreta per loro.

Intanto, è probabile una spedizione in sudamerica a febbraio per visionare Dario Osorio (18), ala mancina della nazionale cilena e dell’Universidad de Chile, talento che il Bologna ha messo nei propri radar. E’ extracomunitario e non potrà arrivare prima dell’estate per motivi di visti. Ma considerato che la permanenza fino a giugno di Sansone è molto probabile, il Bologna insegue per l’estate l’innesto dell’esterno offensivo che faticherà a regalare a Motta in questa sessione di mercato.

m.g.