Ulivieri: "Arna fuori? Sto con Motta Nessun tecnico è autolesionista"

di Massimo Vitali "Cecconi mi faceva le battute, Marazzina una volta si sdraiò in panchina, Baggio invece prese e andò via. Ogni escluso ha il suo modo di reagire: ma non conosco un solo allenatore al mondo che quando fa la formazione decide di tagliarsi i c... da solo". Renzo Ulivieri in tema di ammutinamenti è un’autorità in materia. Non solo perché li ha vissuti sulla sua pelle da allenatore del Bologna, ma perché dal 2006 è il presidente dell’Associazione Allenatori e insieme colui che tutti i giorni li forma nelle aule di Coverciano. Ulivieri, ancora una volta Bologna si divide: chi ha ragione tra Motta e Arnautovic? "Intanto non è un caso che questo dibattito si accenda proprio a Bologna. Bologna ha cultura, ha storia, si appassiona nella dialettica del confronto ed è attratta dal genio dell’artista. E infatti mica si divide su un difensore, che è un ruolo proletario: no, si divide sugli attaccanti". Ulivieri contro Baggio: quanto ci avete dato da scrivere. "Ma la cosa fu semplice. Affrontavamo una Juve fortissima, nel primo tempo l’idea era quella di tirare pallonate in avanti, con la speranza di giocarcela un po’ nella ripresa. Per questo partii con Andersson e Fontolan e prevedevo di mettere Baggio...