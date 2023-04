Ulivieri: "Il Bologna di Thiago? Paragonabile a un’opera d’arte"

Tutti pazzi per Thiago Motta. "Quello che sta facendo con il Bologna, considerata la situazione di difficoltà in cui ha preso in mano la squadra, se non è un’opera d’arte ci va molto vicino". Parola di Renzo Ulivieri, che ai microfoni di Bfc Tv spiega così la scelta di portare i corsisti del master di Coverciano per allenatori e aspiranti tali a studiare da vicino i rossoblù e il suo tecnico, uscito proprio da Coverciano solo tre anni fa.

Scelta che ha trovato la benedizione anche di Antonio Nocerino: "Thiago era un allenatore anche in campo, uno che ti faceva impazzire perché vedeva le cose dieci anni prima di te. Chi vuole fare questo mestiere è i migliori che deve studiare: ecco perché sono qui, perché Thiago è già tra i migliori".

Anche Emilio De Leo, ex collaboratore tecnico di Mihajlovic, incorona il Bologna: "E’ una gioia rivedere tanti amici e il nuovo ciclo che si è saputo creare, e che sta portando un grande coinvolgimento di pubblico". Vero, anche questo è un tema. Ha riconquistato Bologna, il Bologna di Thiago. Ora Bologna crede in un miracolo sportivo chiamato Europa.

A raccontarlo, i pienoni nelle ultime gare casalinghe. E l’esodo in programma per venerdì a Verona. I primi 1.781 biglietti messi in vendita per il settore ospiti sono stati bruciati in meno di un pomeriggio, così ieri il Verona ha autorizzato la vendita di altri 1.463 biglietti ai tifosi rossoblù in curva nord inferiore. Ci saranno oltre 3mila tifosi al seguito del Bologna, che in caso di vittoria farebbe sentire il fiato sul collo all’Atalanta, al momento a +5 in classifica. Dettaglio che dettaglio non è: nei posticipi di domenica e lunedì la Juventus ospiterà il Napoli e l’Atalanta la Roma. Insomma, non è da escludere che le dirette concorrenti possano perdere colpi e che il Bologna possa alimentare la ricorsa europea. Aspettando che il Collegio di Garanzia del Coni si pronunci sul ricorso della Juventus sul -15, Bologna crede alla rimonta per l’Europa.

Marcello Giordano