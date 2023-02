Ultimi posti disponibili per la curva del Franchi

Ultimi posti disponibili nel settore ospiti del Franchi: c’è tempo fino alle 19 di questa sera. E per acquistare i tagliandi che restano non occorrerà possedere la Fidelity Card rossoblù, dal momento che la vendita nella giornata di oggi è aperta a tutti.

Nella serata di ieri la Fiorentina ha fatto sapere che i biglietti venduti ai bolognesi al momento sono 1.600. Ma c’è una correzione di rotta rispetto agli scenari di inizio settimana: per motivi di ordine pubblico la stessa Fiorentina fa sapere che non saranno più di 1.800 i posti disponibili per i tifosi ospiti, ragion per cui, numeri alla mano, resterebbero in vendita circa duecento tagliandi.

Il club viola comunica che, raggiunta la capienza massima, non è prevista la messa in vendita di altri biglietti.