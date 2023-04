Ultimo quarto in affanno: la Virtus cade ancora

Valencia

79

Virtus Bologna

68

VALENCIA: Harper 2, Claver 2, Puerto 4, Pradilla 6, Webb III 7, Lopez-Arostegui 4, Jones 10, Radebaugh 9, Evans 15, Alexander 14, Hermannson, Rivero 6. All. Mumbru.

SEGAFREDO BOLOGNA: Mannion 9, Bako, Jaiteh 10, Lundberg 8, Shengelia 6, Hackett, Menalo, Mickey 9, Camara ne, Weems 5, Ojeleye 21. All. Scariolo.

Arbitri: Lottormoser, Difallah, Nedovic.

Note: parziali 17-19; 40-38; 58-57. Tiri da due: Valencia 2746; Virtus 1626. Tiri da tre: 620; 822. Tiri liberi: 79; 1213. Rimbalzi: 31; 27.

di Massimo Selleri

VALENCIA (Spagna)

Tra campionato ed Eurolega questa è la quarta sconfitta consecutiva per la Virtus e il modo in cui è maturata mette a nudo i problemi della formazione di Sergio Scariolo. I bolognesi sono in partita per tre quarti poi nell’ultimo periodo finiscono la benzina e subendo un parziale di 15-0 (17-2) alzano bandiera bianca. Le assenze sono tante, Cordinier, Pajola, Teodosic, Abass e Belinelli, ma non si possono affrontare due competizioni impegnative come serie A e Eurolega con un roster che, alla fine si è dimostrato sotto dimensionato nonostante i numeri dicono che i giocatori a disposizione siano 15. Il fatto di avere 6 ultratrentenni in questo gruppo dà l’idea che i minutaggi dovessero essere più ristretti e il fatto di averli allargati ha esposto prima i veterani a una serie di infortuni di media entità e poi a seguire quelli più giovani che hanno dovuto sopperire alle assenze. Non basta il record di punti, in Eurolega, per Semi Ojeleye.

Inoltre l’assenza (numerica) di equilibrio tra italiani e stranieri ha costretto a Scariolo a spremere alcuni elementi, non essendoci alternative. Da quanto successo il club ha tratto un insegnamento decidendo di allestire la prossima squadra partendo dagli italiani per non ritrovarsi nella difficoltà di questa stagione. Nomi ne stanno circolando, e uno di quelli che arriverebbe sotto le Due Torri indipendentemente dalla competizione internazionale che si giocherà è quello di Luca Severini, ala azzurra a Tortona che andrebbe a colmare una lacuna che sta accompagnando la V nera.

Vedremo se le voci si trasformeranno in trattative, intanto la società cerca un lungo per chiudere la stagione e allo stesso tempo incrocia le dita per Nico Mannion.

"Ha preso un colpo e ha chiesto il cambio – commenta Scariolo – e speriamo non sia nulla di grave. La lettura della partita è facile. Ci sono stati tre quarti equilibrati. Poi nell’ultimo periodo siamo andati completamente fuori fase, non abbiamo avuto più energia, soprattutto nei giocatori che hanno giocato più minuti a causa delle assenze che abbiamo, soprattutto nel reparto esterni".