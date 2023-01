Umore Moro: "Dispiace tantissimo Sapremo andare oltre le difficoltà"

La corsa è finita, nessuna sorpresa all’Olimpico. "Troppo poco incisivi in attacco", spiega Nikola Moro dopo il triplice fischio. Il Bologna crea poco o nulla, Maximiano non è praticamente mai chiamato in causa se non per l’ordinaria amministrazione. Al contrario di Cremonese e Torino, il Bologna non riesce a unirsi al gruppo delle sorprese, in vista dei quarti di finale di Coppa Italia: passa la Lazio, con Sarri che schiera quasi tutti i suoi titolarissimi. Il Bologna soffre e Nikola Moro con lui. Anche se alla fine, precisa Moro, "Alla Lazio è bastato un episodio per fare gol. Ma il calcio è così". Sbaglia Sosa, Pedro ringrazia e Felipe Anderson insacca e di fatto il Bologna alla fine paga dazio per colpa della propria ingenuità. Ma a differenza di Udine, questa volta i rossoblù non hanno la forza di reagire, al cospetto di un’avversaria che è di livello superiore rispetto ai friulani. Moro come il Bologna: illuminante e decisivo a Udine, con l’assist per Sansone e una prestazione cresciuta alla distanza, con la Lazio fatica. Parte bene, questa volta cala alla distanza sparendo dal match, sopraffatto dalla fisicità e dalle qualità di Milinkovic Savic, Cataldi e Luis Alberto. "Dispiace, dispiace tanto. Nel primo tempo eravamo riusciti anche ad avere un buon possesso palla e un gioco di squadra, ma dopo il gol subito non abbiamo fatto abbastanza per recuperare la partita. Merito anche della Lazio, che è un avversario forte", racconta. Il Bologna ci credeva, andare avanti in Coppa era un sogno diventato obiettivo, dopo il successo in Friuli, nonostante l’emergenza. Emergenza che sta dando modo alle seconde linee di mettersi in mostra. Moro è tra questi, ma è calciatore ancora in cerca di continuità. Continuità che può trovare, con l’infortunio di Medel che dovrebbe offrirgli la chance di tornare in campo anche con la Cremonese: a partita in corso, se non dal primo minuto, perché i guai sono tutt’altro che finiti. Ma sono tutt’altro che finite le risorse dei rossoblù, seppur ridotti ai minimi termini.

Moro promette riscatto: "Pur nelle difficoltà, abbiamo lottato fino alla fine, dimostrando di essere un bel gruppo che vuole andare oltre le difficoltà. Siamo già concentrati sul campionato". Cremonese e Spezia, due sfide che possono garantire un passo avanti in classifica e sul morale: "Sappiamo quanto possano essere importanti. Ci focalizziamo su lunedì, pensiamo a una partita per volta". E al campionato. Perché la corsa, in Coppa Italia, finisce contro la Lazio.

Marcello Giordano