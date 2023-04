Un Bentegodi rossoblù per inseguire il sogno

La tifoseria rossoblù prepara l’esodo. I primi 1781 biglietti riservati al settore ospite da parte del Verona sono andati bruciati nella sola giornata di lunedì. Così, il club di Setti ha deciso, vista la richiesta, di aprire il settore ospite anche alla Curva Nord inferiore, destinando altri 1463 biglietti ai bolognesi. Si viaggia verso il tutto esaurito, e quindi verso le 3244 unità. Ma tenuto presente che non serve Fidelity Card sarà possibile trovare tifosi rossoblù anche in tribuna. Possibile quindi che i supporter al seguito della squadra di Thiago Motta siano circa 4mila. Considerando che a ieri la stima delle presenze al Bentegodi per il match si attestava intorno a quota 18mila, per Dominguez e compagni non sarà come giocare al Dall’Ara ma poco ci manca: circa un quarto del Bentegodi sarà rossoblù e questo racconta molto dell’entusiasmo che si respira sotto le Due Torri. A settembre, squadra e tecnico erano contestati. Oggi hanno il vento in poppa, hanno riconquistato i tifosi, che credono nella rimonta per il palcoscenico europeo.

Poco importa, in attesa del responso del Collegio di Garanzia del Coni, se la saranno restituiti i 15 punti alla Juventus, come da rumors di palazzo. In caso di successo in casa del Verona, il Bologna metterebbe il fiato sul collo all’Atalanta dell’ex responsabile dell’area tecnica nerazzurra, Giovanni Sartori, chiamato a Bologna proprio per fare della realtà rossoblù la nuova Atalanta. I tre punti significherebbero -2 dalla Dea, che lunedì sera affronterà la Roma. Il tutto in attesa di capire se la partita legale degli stipendi aprirà nuovi riscontri alla classifica juventina e non è un dettaglio: perché in questo caso, l’Inter dovrà eliminare i bianconeri in semifinale di Coppa Italia e vincere il trofeo per far sì che il settimo posto valga la Conference League, in caso contrario il Bologna dovrà tifare perché vinca la Coppa Italia una tra Juventus e Inter, contro una Fiorentina che ha già un piede in finale. A prescindere da questi conti, i bolognesi ci credono. Tutti a Verona, consapevoli che sarà una battaglia sportiva. Di battaglia sportiva e basta si spera di parlare. Ma un po’ di apprensione per l’ordine pubblico c’è, se è vero che la questura veronese ha invitato i bolognesi, a prescindere dal settore in cui hanno il biglietto, a parcheggiare i mezzi privati nel parcheggio riservato al parcheggio ospiti.

Marcello Giordano