"Un buon punto Rossoblù pericolosi"

Sfuma l’assalto al secondo posto e alla quarta vittoria consecutiva, in campionato, la Lazio, ma Sarri è soddisfatto: "Abbiamo fatto una partita seria, venire a Bologna di questi tempi è complicato". Archivia così il pareggio: "Ci manca Immobile, in fase di finalizzazione". Poi il tecnico si proietta sul derby: "Immobile ha un controllo: spero di recuperarlo". Semmai ad amareggiarlo è l’ammonizione a Vecino, che dovrà saltare il derby. E Sarri punzecchia Maresca: "Sorpreso dal giallo a Vecino e al numero delle ammonizioni. E’ stata una partita corretta. E al derby mi dispiacerà non vedere Mourinho. Lo volevo in panchina".