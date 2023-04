Un Dall’Ara da sold-out per il record stagionale

Aspettando il Milan, un’altra vittoria dopo quella con l’Atalanta è già ottenuta: l’entusiasmo galoppa e in vista della prossima gara casalinga si viaggia verso il record di presenze e di incasso stagionale, se non verso il tutto esaurito. Il match al Dall’Ara con l’Inter è quello che ha fatto fin qui registrare i dati migliori: 28.317 spettatori per per un incasso di 874.065 euro. In vista di sabato è già stata sfondata la quota dei 27mila presenti. Già esaurite le due curve, restano pochi tagliandi di distinti e poco meno di 3mila biglietti per i vari settori della tribuna. Il Bologna vola e Bologna prepara un’altra cornice d’eccezione per i rossoblù, sognando una nuova impresa e di proseguire la rincorsa all’Europa, con la certezza che a prescindere dal risultato ci sarà comunque da divertirsi. Perché con il Bologna, di questi tempi, lo spettacolo è garantito.