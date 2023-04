Un doppio Cassoli regala la coppa al Real Sala Bolognese di Pasquali

AMARANTO CASTEL GUELFO

1

REAL SALA BOLOGNESE

2

AMARANTO CASTEL GUELFO: Badini, Girotti, Castellari, Zecchino (37’ st Minganti), Elmi, Gilli (1’ st Guerouane), Gardenghi, Ricupa (31’ st Vasta), Guidi, Orazietti. All. Righini.

REAL SALA BOLOGNESE: Pizzirani, Bisonti, Oliveiro, Zucchelli, Levoni, Marchi, Stanghellini (41’ st Limongelli), Trombetta (37’ st Cilona), Cassoli, Capone (19’ st Natali), Mazzoni (27’ st Nanetti). All. Pasquali.

Arbitro: Delucca di Bologna.

Reti: 28’ pt e 45’ st Cassoli, 48’ st Gardenghi.

Note: ammoniti Capone, Mazzoni, Marchi, Girotti, Guerouane.

Una doppietta di Cassoli regala al Real Sala Bolognese la vittoria nella finale di Coppa di Seconda e il conseguente approdo in Prima Categoria. Nulla da fare, dunque, per l’Amaranto Castel Guelfo, che ci ha comunque creduto fino all’ultimo come dimostrato dal gol del definitivo 1-2 arrivato in pieno recupero. Il Real parte forte e, al 28’, trova il gol del vantaggio: Bisonti lavora un bel pallone sulla destra e lo mette in mezzo per Cassoli, bravo a trovare l’angolo con un preciso rasoterra. A cinque dall’intervallo, Ricupa si divora il pareggio da due passi. Nella ripresa, entrambe le squadre continuano a premere e, al 45’, Cassoli trova il raddoppio con un tiro dal vertice dell’area piccola. Il Real inizia ad assaporare la vittoria e a nulla vale, nel terzo dei quattro minuti di recupero concessi dall’arbitro, la rete avversaria di Gardenghi su preciso assist di Elmi.