Un Fantinelli da urlo, la Fortitudo si riscatta

FORTITUDO

73

URANIA MILANO

64

FLATS SERVICE : Fantinelli 16, Thornton 7, Aradori 22, Italiano, Candussi 10, Barbante 8, Panni 6, Vasl 4, Cucci ne, Niang ne, Bonfiglioli ne. All. Dalmonte.

URANIA MILANO: Amato 12, Potts 14, Pullazi 7, Ebeling 10, Hill 7, Montano 10, Piunti 2, Cavallero 2, Valsecchi, Ciccarelli ne, Marra ne. All. Villa.

Arbitri: Salustri, D’Amato e Mottola.

Note: parziali 13-17, 30-46, 53-59. Tiri da due: Fortitudo 2040; Urania Milano 1127. Tiri da tre: 418; 1144. Tiri liberi: 2127; 913. Rimbalzi: 41; 44.

di Filippo Mazzoni

Una Fortitudo dai due volti batte l’Urania Milano e torna a sorridere. Pessima e svogliata, nel primo tempo quando sprofonda fino a -16 proprio a fil di sirena di fine secondo quarto, combattiva, voglioso determinata nella ripresa dove ribalta il punteggio e alla fine vince con pieno merito guidata da Fantinelli e Aradori.

Si comincia in un’atmosfera ovattata e con lo sciopero del tifo biancoblù. La Fossa espone lo striscione "Il vostro mancato impegno merita il nostro silenzio" a contestare le prestazioni che la squadra che offerto negli ultimo 2 mesi e mezzo, dove i biancoblù hanno rimediato 6 sconfitte nelle ultime 7 uscite.

Successo con Forlì a parte, l’ultima gioia risaliva alla vittoria 81-83 a Rimini il 5 febbraio, da allora la squadra aveva inanellato una serie di prestazione negative. Il PalaDozza è silenzioso e al 5’, sul timeout chiesto da Dalmonte, con Milano avanti 3-7, fischia i biancoblù. Dopo un primo quarto di sciopero, a inizio seconda frazione sul 13-17, la Fossa inizia a incitare la squadra chiedendo a Fantinelli e compagni di tirar fuori gli attributi. Gli incitamenti inizialmente però non bastano perché dopo un canestro di Aradori, l’Urania infila in 30’’ un parziale di 0-8 e la Effe precipita a -10 sul 15-25. I fischi diventano assordanti all’intervallo a cui a Fortitudo arriva sotto 30-46.

A inizio ripresa la formazione di Dalmonte cambiare rotta, trova con maggiore continuità la via del canestro, ma soprattutto alza un invalicabile muro difensivo. L’Urania sfruttando il dominio al rimbalzo offensivo segna appena 18 punti nella ripresa e 5 nell’ultimo quarto. Si alzano i decibel del PalaDozza ed arriva la scossa con una Fortitudo finalmente dà battaglia e riapre la partita riportandosi a -4 sul 53-57 al 29’.

Nell’ultimo quarto Milano non segna per 8’ e la Effe, che perde per un brutto infortunio Panni (polpaccio destro da valutare nei prossimi giorni), prima si porta avanti 61-59 al 36’, poi grazie a Fantinelli allunga il vantaggio della Effe sul 66-59. Nel finale con l’Urania che si sblocca e prova a rientrare, la Effe trova i punti che la riportano a una vittoria che le mancava dal 26 marzo con Forlì.

Domenica la Fortitudo torna in campo a Torino nella prima sfida di ritorno della Seconda Fase. Prossimo appuntamento al PalaDozza invece il 30 aprile contro Piacenza nel penultimo turno.