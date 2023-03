Un gran Bologna si ferma a un palo dall’impresa

di Gianmarco

Marchini

I pazzi siamo noi. Noi che tra Arnautovic e Zirkzee, ieri non avremmo mai scelto Barrow centravanti. Noi che Aebischer ala destra non lo augureremmo nemmeno al nostro peggior nemico. I pazzi siamo noi che continuiamo a strabuzzare gli occhi a ogni formazione presentata, mentre Thiago tira dritto per la sua strada, lastrellata di bel gioco e risultati.

I pazzi siamo noi, Thiago per ora sta dimostrando di essere un genio. Contro la Lazio terza in classifica - che si presentava con ambizioni di sorpasso sull’Inter - arriva il trentesimo punto della gestione Motta. Non un punto, ma un puntone, che sta molto stretto al Bologna, per l’interpretazione della partita e per la quantità di occasioni create: enormi quelle che capitano sulla testa di Ferguson (28’), con un palo centrato da due passi, e quelle sprigionate dal piedone di Barrow che nel primo tempo trova un super Provedel (33’), mentre nel finale di gara manca d’un niente l’incrocio dei pali (37’). Certo, alla fine resta un pareggio a reti bianche, e la Lazio ha rischiato il gol (doppio miracolo di Skorupski). Sì, ma c’è zero a zero e zero a zero. Quello di ieri strappa gli applausi di un Dall’Ara quasi sold-out, con Thiago che esce ricambiando. Aveva iniziato la serata posando con il premio di ‘miglior tecnico di febbraio’ dalla Lega di Serie A, e la chiude con il riconoscimento della sua gente.

E’ una notte che riconcilia il tecnico con il pubblico, dopo quella sconfitta incomprensibile (nei modi) maturata lunedì a Torino. Non che ci fosse stata una frattura, ma quello scivolone aveva lasciato tanta delusione per la grande occasione mancata nella corsa al sogno Europa. Tutto risolto, tutto chiarito. Tutto non proprio, però. Perché nella febbre da sabato sera, c’è anche chi preferisce andarsene via da solo, in direzione contraria al resto del gruppo. E’ Marko Arnautovic che, dopo aver scaldato la seconda panchina di fila, lascia il campo senza la minima intenzione di passare inosservato. Così, quando Maresca fischia la fine dei giochi, mentre tutta la panchina si riversa in campo per festeggiare, lui, l’austriaco furioso, imbocca la strada verso il tunnel degli spogliatoi scuotendo la testa e calciando un paio di sfortunate bottigliette sul cammino.

Nel post-gara, dal suo entourage cercavano di ridimensionare l’episodio, ma la reazione di Arna spalanca le porte a un problema grosso da gestire per l’imperturbabile Thiago. Sarà molto lunga la settimana che porterà alla sfida di sabato a Salerno, lunga quanto il muso del centravanti al quale palesemente non va bene questo ruolo da comparsa. I risultati, però, sostengono la tesi difensiva di Thiago. Finché il Bologna continuerà a sfoderare prestazioni come quella di ieri, sarà dura imputare qualcosa al tecnico. Ci sono, però, altri aspetti da considerare. Il primo è che, pur nella bellezza di una prestazione corale come quella di ieri, i rossoblù hanno chiuso la seconda gara di fila senza segnare. Certo, mancava Orsolini, 5 gol e due assist nelle ultime dieci uscite. Però l’approccio di Zirkzee ha lasciato molto perplessità. Troppo svagato e poco cattivo, l’olandesino: per panchinare uno come Arnautovic - o per giustificarne il non impiego - serve ben altro. Così come Barrow dovrà ritrovare il gol (manca dal 16 ottobre) per continuare a meritarsi la poltrona del 9. Salerno ci dirà di più su questa storia. Intanto solo applausi per Thiago e per il suo Bologna.