Un Mago illumina il Playground

La prima volta del ‘Mago’ ai Gardens. Erano in tanti, oltre duemila, ad accoglierlo e a omaggiarlo, e Andrea Bargnani se li è goduti tutti, fino in fondo. Prima scelta Nba nel draft del 2006, dopo i successi in gioventù alla Benetton, e poi una lunga carriera al di là dell’oceano, fino all’approdo al Baskonia, ultima tappa in carriera. E ieri sera era ai Giardini, in quella che ormai è diventata la ‘sua’ Bologna, come ha ribadito anche davanti ai presenti: "Non sono di passaggio, da un po’ di tempo vivo qui, ai Gardens sono di casa", ha commentato Bargnani, accompagnato dall’amico di sempre Matteo Soragna, con cui ha condiviso uno scudetto a Treviso e la maglia della Nazionale. Poi i selfie, infiniti, col Mago a giganteggiare in tutti i sensi (2 metri e 13 tutti di un pezzo e un fisico tirato a lucido quasi meglio di quando era ancora in attività), a strappare i sorrisi al parco intero. Un altro big al torneo di basket all’aperto più famoso d’Italia, un altro campione da aggiungere alla lista lunghissima del Walter Bussolari Playground. E stasera la finale, dalle 21.15 circa, prima, la proiezione di un filmato speciale, dedicato a tutti gli appassionati del magico mondo dei Giardini. Poi si farà sul serio, sul campo, per sollevare il trofeo più bello e più ambito.

Giovanni Poggi