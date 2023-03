Un Mannion in versione leader Beli e Hackett esempi di coraggio

Mannion 7.5 (in 23’ 03 da due, 33 da tre, 23 ai liberi, 2 perse, 3 assist) Conduce la squadra alla vittoria, mostra grande lucidità anche quando sa di avere un feeling particolare con il canestro non si avventura nelle forzature ma resta nel sistema.

Belinelli 7 (in 23’ 23 da due, 25 da tre, 22 ai liberi, un rimbalzo, una recuperata, un assist) Parte fortissimo, poi paga la difesa avversaria nel terzo quarto. Resta il fatto che il suo inizio brillante ha dato coraggio a tutta la squadra.

Bako sv (in 3’ ½ da due, una persa) Gioca poco, giusto il tempo per far vedere che non è giornata.

Jaiteh 6 (in 27’ ¼ da due, ¼ ai liberi, 6 rimbalzi, 2 perse) Bene a rimbalzo, ma in attacco ci sono troppi errori.

Lundberg 7 (in 23’ ½ da due, 24 da tre, un rimbalzo, una persa, 2 recuperate, 3 assist) Sembra la sua solita timida prestazione, poi prende fiducia e il suo è un crescendo fino al canestro che toglie tutte le castagne dal fuoco ai compagni.

Shengelia 7.5 (in 25’ 47 da due, 02 da tre, ¾ ai liberi, 8 rimbalzi, 3 perse, una recuperata, 3 assist) La sua è una presenza soprattutto a rimbalzo, in quello che è uno dei talloni d’Achille della V nera.

Hackett 7 (in 25’ 11 da due, 13 da tre, 44 ai liberi, 4 rimbalzi, 3 perse, 2 assist) Quando il gioco si fa duro lui non si tira indietro e si mette a difendere come un mastino. Una prova da leader quale è.

Mickey 6.5 (in 25’ ¼ da due, ¼ da tre, ½ ai liberi, 3 rimbalzi, 2 recuperate, un assist) Cose buone macchiate qua e là da qualche errore.

Weems 7 (in 17’ 23 da due, 24 da tre, 3 rimbalzi, un assist) Quando si può essere eleganti lui lo è, quando bisogna essere tosti allora abbandona il fioretto e si mette a giocare dure. In altre parole sa sempre cosa fare per il bene della squadra.

Abass 6 (in 9’ ½ da tre, 2 rimbalzi, una persa) Pochi minuti per qualche missione speciale soprattutto difensiva dove, però, fa davvero fatica.

m. s.