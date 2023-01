Un Orso che fa tremare tutti: anche il Bologna

Ci si può interrogare all’infinito su quali siano le reali potenzialità di Riccardo Orsolini, un ex ragazzo (martedì ha compiuto 26 anni) che fa e disfa la tela all’interno della stessa partita come la mitologica Penelope. Ma non c’è dubbio che col passare delle stagioni e degli allenatori l’Orso resista a tutte le rivoluzioni e riesca sempre a piazzare la sua zampata. Perché oltre che Penelope Orsolini è anche araba fenice: nel senso che sistematicamente sa risorgere dalle proprie ceneri. Con l’ultimo Mihajlovic l’Orso sembrava sparito dai radar, tanto da giustificarne la cessione nelle ultime due sessioni di mercato. E invece è arrivato Thiago e dopo una fase iniziale di rodaggio oggi non si riesce a concepire un Bologna orfano di Orsolini.

Lo certificano anche i numeri: l’Orso si è sbloccato il 31 ottobre col gol segnato al Monza e da allora, pur tra i soliti alti e bassi, non si è più fermato. Il parziale recita 4 gol e 2 assist nelle ultime 9 partite, che di fatto coincidono col segmento d’oro della gestione Motta. Ma forse non è tutto oro quello che luccica se è vero che la partita più importante, quella del rinnovo di contratto, fin qui Orsolini l’ha rimandata. Con un gesto a metà tra il generoso (verso i compagni in scadenza) e il sibillino nel dopo gara con lo Spezia Riccardo ha preso tempo: "Ho un altro anno di contratto (fino al giugno 2024, ndr) e ci sarà tempo per parlarne, dal momento che ci sono dei compagni a cui il contratto scade prima". Saranno fischiate le orecchie ai dirigenti rossoblù, che confidavano di essere un po’ più avanti nella partita dei rinnovi strategici: segnatamente quelli di Orsolini e Dominguez.

Da Casteldebole ieri filtrava la convinzione, che oggi è anche un auspicio, che a mercato chiuso si possa trovare la quadra per entrambi. Ma è chiaro che un Orsolini tornato in grande spolvero, o che quantomeno quando commette strafalcioni vistosi sa farsi perdonare con giocate decisive, oggi ha più forza contrattuale nella partita del rinnovo e può pretendere quel trattamento economico sul quale invece nicchia un club che si è dato come obiettivo una robusta ‘spending review’ in materia di ingaggi.

Intanto tra gli obiettivi di Casteldebole c’è anche quello di rimettere al più presto in sesto due pedine fondamentali come Arnautovic e Medel. La ripresa degli allenamenti è fissata per martedì e quella sarà anche l’occasione per rivalutare austriaco e cileno. Il derby con la Fiorentina al Franchi del 5 febbraio sembra già un traguardo impossibile per Arnautovic, che tutt’al più può tenere nel mirino la sfida col Monza del 12 febbraio al Dall’Ara. In teoria vale anche per Medel. Ma il Pitbull, si sa, non si pone mai limiti.

Massimo Vitali

