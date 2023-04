Un Pioli infuriato: "Due penalty netti Serviva il Var"

È un fiume in piena Stefano Pioli nel post-partita, e il mirino del tecnico rossonero è puntato sulla direzione arbitrale di Massa, che ha fatto e farà discutere anche nei prossimi giorni: "I rigori c’erano tutti e due. Sul tocco di mano la dinamica dice che è fallo, lo fischi e poi nel caso c’è il Var dopo. Gli episodi possono determinare il risultato finale... Per me c’erano due rigori, poi se il Var corregge bene. Dispiace". Sull’episodio andato in scena al 7’ del primo tempo il tecnico è ancora più netto: "Rebic era stato bravo a guadagnarsi una posizione di vantaggio, in quella circostanza il difensore è arrivato in ritardo. Gli arbitri conoscono il regolamento meglio di me, ma non sono stati calciatori. Il contatto di Soumaoro su Rebic? Dalla dinamica è rigore, tu lo fischi e poi vai al Var". Un Milan che ha pagato l’avvio sprint del Bologna e che non ha saputo uscire dal Dall’Ara con i tre punti: "Non dovevamo partire in quel modo, non ci sta subire gol così". Un Milan che si è presentato a Bologna con dieci uomini diversi rispetto alla gara col Napoli: "Quest’anno abbiamo pagato molto il doppio impeno".

Giacomo Guizzardi