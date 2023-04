Un Posch goleador Nel mirino c’è Fresi

Salvatore Fresi, chi era costui? Fresi è il difensore, ex Inter, che nel 2001-2002 Guidolin trasformò in attaccante aggiunto, traendo beneficio delle sue 8 reti in campionato per traghettare il Bologna alla conquista di un posto in Intertoto. Stefan Posch non è troppo lontano da quel traguardo in forza dei 5 gol fin qui realizzati, un bottino nemmeno lontanamente immaginabile dal nazionale austriaco che nelle sue quattro stagioni in Bundesliga all’Hoffenheim di reti ne aveva segnate in tutto due. Posch bomber aggiunto e titolare fisso è una delle magate di Motta, che non solo gli ha cambiato il ruolo, da centrale a terzino, ma gli ha anche insegnato ad attaccare.

La conseguenza è che Posch ha giocato praticamente sempre, facendo già scattare la prima delle due clausole legate all’obbligo di riscatto. La seconda scatterebbe al raggiungimento del settimo posto: ma Sartori e Di Vaio si stanno attrezzando per riscattarlo comunque. Postilla: Fresi segnò, insieme a Cruz, nel Bologna-Milan 2-0 del 10 marzo 2002, ultima vittoria col Diavolo al Dall’Ara. Corsi e ricorsi?