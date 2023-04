Un premio per ricordare il dottor Magelli al miglior portiere italiano

Oggi, dalle 13 alle 14, alla camera mortuaria del Bellaria, la possibilità di dare l’ultimo saluto a Mario Magelli (nella foto), classe 1953, scomparso mercoledì. Mario, che è stato il medico della Zinella scudettata nel 1985, aveva cominciato come portiere di pallamano, giocando per il Bologna 1969 (di cui è stato anche medico), Rimini, Esercito e Nazionale (40 presenze). Magelli, vittima di un incidente che lo aveva rese tetraplegico negli anni Novanta, aveva tanti amici e un entusiasmo unico. E ’Gli amici’ si stanno muovendo per chiedere alla federazione pallamano (Figh) l’istituzione di un riconoscimento, alla sua memoria, che premi il miglior portiere del campionato italiano di handball.